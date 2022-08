Südamerikanische Klänge bei Kaffee und Kuchen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der VdK Ortsverband Mengen hatte am 20. Juli zum Sommerfest in das neu renovierte Restaurant „Südsee“ in Zielfingen geladen und 80 Mitglieder, Freunde und Ehrengäste erfreuten sich an spanischen und südamerikanischen Klängen bei Kaffee und Kuchen. Die Vorstandschaft des VdK Mengen hatte dieses Fest auch zum Anlass genommen, viele Mitglieder für 10- und 25-jährige Treue zum VdK zu ehren.

Die silberne Ehrennadel mit Urkunde vom Landesverband des VdK in Stuttgart für 10-jährige treue Mitgliedschaft erhielten aus der Hand des VdK-Kreisvorstandes Franz Blumer: Allmaier Ralf, Dirlewanger Siegfried, Fetisow Tatjana, Frick Siegfried, Gröber Albert, Gröber Anne, Heitmar Gerlinde und Löw Helga.

Für 25 Jahre Treue zum VdK OV Mengen ehrte der Kreisvorsitzende: Budai Andreas, Fetscher Manfred, Flaisch Maria, Flaisch Mine und Pociecha Isolde mit der goldenen Ehrennadel und Urkunde vom Landesverband des VdK in Stuttgart. Jedes geehrte Mitglied bekam auch mit den Glückwünschen des VdK Ortsverbandes ein Präsent für die lange Mitgliedschaft.Nach dem gemeinsamen Vesper endete das gelungene Fest mit dem gemeinsamen alten Volkslied: „Am Brunnen vor dem Tore!“