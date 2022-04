Sturm: Auto prallt gegen Baum und Hauswand

Der am Donnerstag über den Landkreis Sigmaringen hinwegfegende Sturm hat auch im Bereich Mengen für zahlreiche Einsatzstellen gesorgt. Wie die Freiwillige Feuerwehr Mengen mitteilt, mussten ihre Kräfte bis zu insgesamt sieben Einsätzen ausrücken.

Dächer werden gesichert

Während anderenorts vielfach Bäume entwurzelt oder abgerissen wurden, mussten in Mengen mehrere Dächer, Absperrungen und Bauzäune gesichert werden. Über die Drehleiter wurden Sicherungsarbeiten, unter anderem auch mit Holzlatten an Dächern durchgeführt, um weitere Schäden zu vermeiden.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Während die Einsatzkräfte kurz nach 16 Uhr mit der Sicherung eines Dachs eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Karlstraße beschäftigt waren, wurde auch noch ein Verkehrsunfall gemeldet. Auf der Umgehungsstraße war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum und eine Hauswand geprallt. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Wagen zwar stark beschädigt war, der Fahrer aber nicht eingeklemmt wurde und nur leicht verletzt war. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und unterstütze die Polizei.

Unterstützung an der Kläranlage in Scheer

Nachdem an einem Gebäude in der Kläranlage in Scheer das Blechdach weggerissen wurde, unterstützte die Mengener Drehleiter auch die Kameraden aus Scheer bei der Sicherung des Dachs. Dabei wurden die Einsatzkräfte bei den Arbeiten auf dem Dach über die Drehleiter gegen einen möglichen Absturz gesichert.