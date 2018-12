Studenten brauchen Deine Hilfe

Die Polizei in Baden-Württemberg ermittelt weiter gegen drei Personen wegen Terrorverdachts. Noch immer laufe die Durchsuchung und Spurenauswertung in einem Anwesen in Plankstadt im Rhein-Neckar-Kreis, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Karlsruhe am Freitag mitteilte.

Beamte des Landeskriminalamtes und der Kriminalpolizei Heidelberg hatten dort am Donnerstagabend eine Kalaschnikow samt Munition sichergestellt. Die vollautomatische Waffe fällt den Angaben zufolge unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.