Streit eskaliert: Polizei rückt mit Großaufgebot aus

Ein Streit zwischen zwei Männern in einem Wohnheim in der Heimgartenstraße in Mengen hat am Mittwoch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Das teilt die Polizei mit.

Knall ruft Polizei auf den Plan

Gegen 20.40 Uhr informierte ein Passant die Beamten, dass er durch ein Fenster mutmaßlich eine Person mit einer Schusswaffe gesehen und einen lauten Knall gehört habe. Mehrere Polizeistreifen, darunter auch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, überprüften daraufhin die Unterkunft mit entsprechender Schutzausrüstung.

Es stellte sich heraus, dass ein 34-Jähriger mit seinen Nachbarn in Streit geraten war und im alkoholisierten Zustand einen 33 Jahre alten Mitbewohner geschlagen hatte. Dieser schob den Angreifer aus seinem Zimmer, woraufhin der 34-Jährige mit einem Pfefferspray in der Hand gegen die Zimmertür trat.

Erst Gewahrsam, dann Anzeige

Eine Schusswaffe fanden die Polizeibeamten nicht. Das Pfefferspray stellten die Polizisten sicher, nahmen den 34-Jährigen in Gewahrsam und zeigten ihn wegen Körperverletzung an.