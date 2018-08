Streit an der Kasse endet blutig

Zu einem Streit zwischen zwei Männern, der mit einem blutigen Ohr endete, ist es am Montag gegen 21.45 Uhr an der Kasse eines Einkaufsmarktes in der Bussenstraße gekommen. Das teilt die Polizei mit. Aus noch unbekannten Gründen waren ein 46-jähriger Mann und ein bislang unbekannter Mann an der Kasse in Streit geraten, in dessen Verlauf der Unbekannte, bei dem es sich nach ersten Angaben des Opfers um einen Nachbarn handeln soll, dem 46-Jährigen Schläge androhte. Beide verließen schließlich den Laden, der 46-Jährige Mann kehrte allerdings kurz darauf blutverschmiert zurück in den Supermarkt und gab an, dass er gerade von seinem Nachbarn vermutlich mit einer Fahrradluftpumpe geschlagen worden sei. Der 46-Jährige kam mit Ohrverletzungen zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an.