Sternsinger schreiben Segen an die Türen

Mehr als 500000 Kinder ziehen im Auftrag der Sternsinger-Aktion 2012 deutschlandweit in den nächsten Tagen von Haus zu Haus, um für Kinder, denen es nicht so gut geht, Geld zu sammeln. Unter dem Motto: „ Klopft an Türen, pocht auf Rechte!“ sind auch in Mengen vom 6. bis 8. Januar und in Ennetach am Dreikönigstag die Sternsinger unterwegs.

Das diesjährige Beispielland ist Nicaragua. Nicaragua gehört zu den Ländern mit dem höchsten Kinderanteil auf unserer Erde. Im Jahr 2008 waren 50,6 Prozent der Bevölkerung jünger als 19 Jahre. Im gleichen Zeitraum lebten 57 Prozent der Kinder in armen und sehr armen Haushalten. Nur neun von hundert Kindern lebten unter befriedigenden Bedingungen.

Mehr als 600000 Kinder haben gearbeitet, um zum Familienunterhalt beizutragen, also knapp 23 Prozent aller Kinder unter 15 Jahren. Die schlechten Bedingungen vieler Familien sind der Grund für Misshandlungen zahlreicher Kinder. Thomas Arnold, federführender Leiter für die Sternsinger-Aktion in Mengen, will „diesen erschreckenden Tatsachen entgegenwirken“, erklärt er seine Motivation. Zum besseren Verständnis für die Sternsinger-Aktion zeigten die Verantwortlichen den Kindern und Jugendlichen einen Informationsfilm über Nicaragua.

So soll den Sternsingern die Lebenssituation von Kindern am konkreten Beispiel eines Landes nahegebracht werden. 88 Kinder und Jugendliche sowie 29 Erwachsene als Begleiter klopfen als Sternsinger ab 13.30 Uhr an die Türen. Sie wünschen den Bewohnern alles Gute zum neuen Jahr und schreiben den Segen an die Tür 20*C+M+B+12 das heißt „Christus segne diese Haus“ und bedanken sich schon im Voraus für eine wohlwollende Spende. „Für jede Spende, egal in welcher Höhe, sind wir dankbar, denn nur so können wir den Kindern in Nicaragua die Chance ermöglichen sich aus der misslichen Lage zu befreien“, erwähnt Julia Nörz, die mit zum Organisationsteam gehört.

„Unser sportlicher Ansporn“, so Arnold, „ist unser letztjähriges Spendenergebnis zu überbieten, das wir aber nur mit den großzügigen Spenden aus der Bevölkerung erreichen können“.

Die Verteilung der Sternsinger-Gelder wird sinnvoll und gezielt für Kinderprojekte in Nicaragua eingesetzt, beispielsweise in ein Tageszentrum, das Straßenkindern in Granada Hilfe und die Möglichkeit bietet, ihrem harten Leben zumindest zeitweise zu entfliehen. (mj)