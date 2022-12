Steigende Kosten, fehlende Patenschaften: Schulbetrieb bereitet schlaflose Nächte

Eine gute Schulbildung ist das, was die Kinder und Jugendlichen in Nepal brauchen, damit später auf eigenen Füßen stehen und ihr Leben finanzieren können. Deshalb hat der Verein „Friends for Nepal - Himalaya Development Aid“ mit der Dolphin Magic School eine eigene Schule gegründet. Durch die weltweite Energiekrise, Inflation und gestiegene Preise ist die Finanzierung des laufenden Schulbetriebs stark gefährdet. „Uns fehlen derzeit monatlich rund 3000 Euro“, bringt es der Vorsitzende Tom Stuppner auf den Punkt. „Wir brauchen dringend mehr Patenschaften, um das dauerhaft stemmen zu können.“

240 Kinder besuchen die Schule

Derzeit besuchen 240 Kinder die Schule in Lama Gaon, einem Dorf das rund 40 Kilometer von Nepals Hauptstadt Kathmandu entfernt liegt. Die Schule, die nach der Montessori-Pädagogik arbeitet, betreut schon Kinder im Krabbelgruppenalter und unterrichtet bis zur achten Klasse.

Danach wechseln die Jugendlichen auf eine andere Schule in der Region. Zum Schulangebot gehören auch ein gemeinsames Mittagessen sowie verschiedene Aktivitäten am Nachmittag.

So viel kostet eine Patenschaft

Die Kosten des Schulbetriebs werden zum größten Teil von Menschen gedeckt, die sich über eine Schulpatenschaft für ein Kind für eine kontinuierliche Unterstützung entschieden haben. Mit einem monatlichen Beitrag von 45 Euro können dann anteilig die Instandhaltung des Gebäudes, das Gehalt des Schulpersonals - zu dem Lehrern und Lernbegleitern auch Küchen- und Reinigungshilfen sowie Busfahrer gehören - Dinge wie Schuluniform und Lernunterlagen, die eigenen Fahrzeuge sowie die Verpflegung und medizinische Versorgung der Kinder bezahlt werden.

Wir haben für 50 Kinder noch keine Paten gefunden. Tom Stuppner

Jetzt stoßen zwei Entwicklungen aufeinander, die eng miteinander verknüpft sind: „Einerseits haben wir für rund 50 Kinder noch keine Paten gefunden“, sagt Tom Stuppner. Die meisten Patenschaften werden von Menschen aus dem deutschsprachigen Raum übernommen. „Da machen sich aber gerade viele Leute Sorgen um gestiegene Lebenshaltungskosten. Sie merken beim Einkaufen und beim Tanken, dass alles teurer wird.“ Würde überlegt, wo man im Haushalt etwas einsparen könne, lande mancher bei der Patenschaft für ein Kind in Nepal.

Ein Huhn kostet jetzt fünfmal so viel

Auf der anderen Seite sind aber auch in Nepal die Preise gestiegen. „Eigentlich sind sie mehr explodiert“, sagt Stuppner. Gas und Benzin seien mittlerweile doppelt so teuer, für ein Huhn zahle das Küchenteam derzeit 2000 statt 400 Rupien. „Wir wissen nicht, wie sich das noch weiterentwickeln wird.“

Ausflüge werden gestrichen

Für Stuppner und sein Team bedeutet das schlaflose Nächte, in denen nach Lösungen gesucht und sehr viel herumgerechnet wird. „Wir schnallen den Gürtel enger, wo wir können“, sagt er. Ein Auto sei schon stillgelegt worden, um seine Benzinkosten nicht tragen zu müssen.

Der Speiseplan wird zusammengestrichen und abgeändert. Hühnchen steht nicht mehr drauf. Ausflüge mit dem Bus gibt es aktuell keine und Lehrbücher werden von einer Klasse an die nächste weitergereicht. „Wir bitten die Kinder, mit der Schuluniform sorgsam umzugehen, weil der Ersatz einer Hose nicht mehr so einfach drin ist.“

Personal könnte freigestellt werden

Bisher konnte vermieden werden, dass Personal freigestellt und die ohnehin schon großen Klassen zusammengelegt werden. „Wir wollen ja weiter gute Arbeit machen und den Angestellten steht ihr kleines Gehalt zu“, sagt Tom Stuppner. Doch überall nur Schulden machen könne der Verein ja auch nicht.

„Wenn es so weitergeht, werden wir keine neuen Kinder mehr aufnehmen können“, seufzt Stuppner am Telefon. Das bedeute dann aber, dass es Lücken bei Jahrgängen und Klassen gäbe. „Das wollen wir unter allen Umständen vermeiden.“

Motivation leidet

Schwarzmalen möchte der Vereinsvorsitzende trotzdem nicht. „Wir hoffen, dass es mit dem neuen Jahr wieder bergauf geht und wir neue Pateneltern und Sponsoren finden“, sagt er. Gerade leide die Motivation zwar unter der aktuellen Lage, aber am Ende würden die Lernerfolge und das Lachen der Kinder auch immer wieder für alle Strapazen entschädigen.