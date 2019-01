Stefan König wird zum Hauptmann ernannt

Beförderung kurz vor dem Bürgerwach-Ruhestand: Beim Bürgerwachjahrtag am Samstag ist der bisherige Oberleutnant Stefan König zum Hauptmann ernannt worden. Stefan König war bislang Stellvertreter von Kommandant Georg Bacher, beim kommenden Maifest beendet er seinen Dienst nach 50 Jahren in der Bürgerwache.

Es war ein ergreifender Moment im Ennetacher Bürgerhaus. Bacher und König standen die Tränen in den Augen, als Bacher die Ernennung Königs zum Hauptmann bekannt gab. Die Anwesenden im Bürgerhaus erhoben sich von ihren Stühlen und applaudierten Stefan König lange und kräftig. Zuvor hatte Georg Bacher den Weg von König in der Mengener Bürgerwache nachgezeichnet. „Alle, die dich kennen, wissen um deine uneigennützige Arbeit“, sagte Bacher. Er erinnerte an die Leistungen von König: Beispielsweise sei das Vereinsheim unter der Regie von König zu einem Schmuckstück geworden, im Kommando sei König „das Mädchen für alles“ gewesen. Auch beim Einsammeln von Spenden ist König laut Bacher unerreicht. „Keiner kann das so wie du“, sagte er. Er fügte hinzu, dass Stefan König ein Freund für ihn geworden sei.

Große Auszeichnung

Die Ernennung zum Hauptmann ist eine große Auszeichnung, für gewöhnlich muss man eigentlich Kommandant sein, um diesen Dienstgrad in einer Bürgerwache wie Mengen zu erlangen. „Als stellvertretender Landeskommandant wurde ich zum Major befördert. Damit kann ich einen Hauptmann als Stellvertreter haben“, erklärte Georg Bacher. Die Worte von Georg Bacher hätten ihn außerordentlich gefreut, sagte Stefan König in einer kurzen Ansprache nach der Beförderung. Er habe gut mit Georg Bacher zusammengearbeitet, genauso wie schon mit Bachers Vorgänger Josef Kieferle. Nach 50 Jahren bei der Bürgerwache geht König beim Maifest in den Bürgerwach-Ruhestand. Sein Nachfolger wird oder ist im Grunde genommen bereits Joachim Krezdorn.

Am Samstagmorgen fand ein Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Einsiedler statt, anschließend schritten einige der Dienstzeitjubilare, also die Mitglieder, die am Jahrtag für langjährige Treue geehrt werden, die Front ab, mit Stefan König an der Spitze. Beim Frühschoppen im Bürgerhaus Ennetach gab es Grußworte. Georg Bacher erinnerte an die Anfänge des Bürgerwachjahrtags. „Seit 135 Jahren leben wir diese Tradition unserer Vorfahren“, sagte er.

Die Bürgerwache Saulgau hat inzwischen mit Dirk Riegger einen neuen Kommandanten, er folgte seinem Vater Frank nach. Bürgermeister Stefan Bubeck, gleichzeitig auch Ehrenleutnant der Bürgerwache Mengen, griff das humorvoll auf. „In Saulgau scheint ja die Monarchie wieder eingezogen zu sein, da wird der Kommandant in Erbfolge bestimmt“, bemerkte er. Dirk Riegger nahm das in seinem Grußwort natürlich gleich auf. „Mich freut’s persönlich wahnsinnig, dass ich hier als Kommandant Riegger III. (der Dritte) vor euch stehen darf“, witzelte er. Nicht nur sein Vater, auch der Onkel seines Vaters war bereits Kommandant der Bürgerwache Saulgau.

Nachdenkliche Worte hatte Ehrenlandeskommandant Harald Neu dabei. Er stellte fest, dass Veranstaltungen der Bürgerwache keine Beachtung im Landes-Fernsehen, also dem SWR, finden würden. „Da überlegt man sich: Wer interessiert sich eigentlich für uns?“, fragte er. „Man sieht im Fernsehen nichts.“ Beim Bayerischen Rundfunk hingegen sei das anders, da würden ständig die Themen Heimat und Tradition aufgegriffen. Musikalisch unterhielten der Bürgerwachchor und der Musikzug.

Geehrt wurden für

50 Jahre Mitgliedschaft: Stefan König.

40 Jahre: Werner Flaisch, Peter Schleweck, Gustav Fürst, Herbert Beutel, Horst Niedermüller. 30 Jahre: Max Krezdorn.

20 Jahre: Manfred Bühler, André Lorch, Jörg Heinzelmann.

Zehn Jahre: Joachim Krezdorn, Stefan Bubeck, Bernd Köhler, Jürgen Schuler, Max Stöhr, Michael Bacher, Alexander Koch, Hans-Peter Lasar, Doris Voggel. Abwesend: Stefanie Emhart, Anja Kessler.