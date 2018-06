„Startklar“ bereitet Schüler auf Berufsleben vor

Das deutsche Ausbildungssystem hat trotz seines guten Rufs für alle Beteiligten zahlreiche Defizite: Die mangelhafte Qualifikation der Nachwuchskräfte und nur geringes Interesse der Bewerber für handwerkliche Berufe sind Herausforderungen, die es Unternehmen erschweren, geeignete Auszubildende zu rekrutieren. Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist auf einen historischen Tiefstand gefallen. Sowohl das Ausbildungsplatzangebot als auch die Ausbildungsplatznachfrage gingen im Vergleich zu den Vorjahren zurück.

Die Realschule und die Sonnenlugerschule Mengen haben sich diesen Herausforderungen in den vergangenen Jahren bereits offensiv entgegengestellt. In zahlreichen Projekten zur Berufsorientierung wurden künftigen Schulabgängern die verschiedenen Möglichkeiten vorgestellt, die sich im Raum Mengen für Bewerber ergeben. Dabei wurden auch besonders praktische Lerneinheiten im Rahmen von Schülerfirmen oder der Girls’ Day Akademie, die Mädchen Einblicke in technische Berufe gibt, in den Vordergrund gestellt.

Frühzeitige Orientierung

Damit künftige Bewerber sich nun schon frühzeitig orientieren können und einen erleichterten Zugang zu Ausbildungsstellen in regionalen Betrieben erhalten, wollen die Sonnenlugerschule Gemeinschaftschule Mengen und die Realschule Mengen den Berufsorientierungsprozess in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Handwerksbetrieben vor Ort noch weiter ausbauen. Dazu wird ab dem Schuljahr 2018/19 an beiden Schulen das Berufsorientierungskonzept „Startklar“ umgesetzt.

Aufgrund einer Kompetenzanalyse werden die Schüler der Klassenstufe 8 beider Schulen zunächst diversen Themenfeldern zugeordnet. Daraus ergibt sich die Ausrichtung der individuellen Berufsorientierungsmaßnahmen der einzelnen Schüler. Ein Großteil der Themen werden durch Einheiten an den beiden beteiligten Schulen realisiert. Damit den Schüler eine praxisbezogene Berufsorientierung geboten werden kann, ist jedoch auch eine starke Verzahnung mit Bildungspartnern aus Industrie, Wirtschaft, Handel und sozialen Feldern notwendig.

Erste Unternehmen aus dem Mengener Raum haben sich bereits bereit erklärt, Schüler/innen für praktische Einheiten in dem eigenen Betrieb zu integrieren. Um jedoch ein breites Spektrum des Ausbildungsangebots in Mengen präsentieren zu können, ist die Unterstützung weiterer Unternehmen, Handwerksbetriebe und sozialen Einrichtungen gefragt.