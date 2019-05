Stadtwerke Mengen warnen vor unseriösen Telefonanrufen

Aus aktuellem Anlass warnen die Stadtwerke Mengen vor Kundenwerber durch Telefonanrufen, die durch unzutreffenden Behauptungen Verbraucher dreist in die Irre führen um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen. „Die Stadtwerke Mengen weisen darauf hin, dass sie nicht mit Vertretern anderer Energieversorger oder Dienstleister zusammenarbeiten und keine Zähler- oder Bankdaten telefonisch abfragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke. „Die Stadtwerke Mengen distanzieren sich ausdrücklich von solchen Geschäftspraktiken.“

Wer sich jedoch auf ein solches Gespräch einlasse, könne leicht in eine Falle tappen und ungewollt per Telefon einen Vertrag abschließen. Sollte es irrtümlicherweise zu einem Vertragsabschluss gekommen sein, können Betroffene ihr gesetzliches Widerrufsrecht nutzen und den abgeschlossene Vertrag innerhalb von 14 Tagen widerrufen.

„Geben Sie in einem Gespräch keine Bankverbindungen, Jahresverbräuche, Zählernummern oder sonstige persönliche Daten am Telefon weiter“, heißt es weiter. „Anrufe ohne vorheriger Einwilligung sind gesetzlich verboten und können von der Bundesnetzagentur mit einem Bußgeld geahndet werden. Zu empfehlen ist es Datum, Uhrzeit, Firma, Name und Telefonnummer zu notieren.“ Die Beschwerde kann auf der Internetseite der Bundesnetzagentur, www.bundesnetzagentur.de, unter dem Thema „unerlaubter Telefonwerbung“ gemeldet werden.