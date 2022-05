Stadtwerke Mengen eröffnen im Mai die Freibadsaison

Das Mengener Freibad öffnet am Samstag, 14. Mai, um 09 Uhr für seine Badegäste die Pforten.Das Freibad ist von da an jeden Tag von 9 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Frühaufsteher oder Berufstätige können jeweils Dienstag, Donnerstag und am Sonntag bereits ab 7 Uhr ihre Bahnen im beheizten Becken ziehen. Auch für die Jüngsten bietet das Freibad Mengen ungetrübte Freude am Badespaß am schön angelegten Kinderplanschbecken. Außerdem laden zwei riesige Sandkästen zum Matschen und Bauen ein.

Weitere Informationen zu den Öffnungszeiten, Tarifen und den Schön- und Schlechtwetterregelungen erhalten Sie unter www.freibad-mengen.de oder unter Telefonnummer 07572 / 60 74 60