Stadtwerke Mengen erhöhen den Strompreis ab 1. Januar 2023

Die Stadtwerke Mengen werden im Jahr 2023 ihre Preise für die Stromversorgung erhöhen. Die drastisch steigenden Energiepreise und die weiterhin angespannte Situation an den Energiemärkten ist aktuell ein allgegenwärtiges Thema. Durch eine weitsichtige und verantwortungsvolle Einkaufsstrategie der Stadtwerke Mengen könne man die steigende Preise so gering wie möglich gehalten werden, teilt die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung mit.

Kalkulation ohne Preisdeckel

Somit muss ab 1. Januar ein Vier-Personen-Haushalt mit einem durchschnittlichen Jahresverbrauch von 3500 kWh in der Grundversorgung mit etwa 900 Euro mehr pro Jahr für Strom rechnen. Die Preise sind noch ohne den angekündigten Strompreisdeckel kalkuliert. Bei Strompreisdeckel beträgt der Arbeitspreis 40 Cent/kWh für 80 Prozent der verbrauchten Strommenge des Vorjahres. Übersteigt der Verbrauch den Basisbedarf, gilt der aktuelle Marktpreis. In der Gemeinderatssitzung Ende Oktober wurden die Preise bereits beschlossen und die Kunden schriftlich über die Preiserhöhung informiert.