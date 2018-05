Stadtverwaltung erinnert an Totenruhe auf dem Friedhof

Radrennen zwischen den Gräbern auf dem Friedhof zu veranstalten, das finden nicht nur diejenigen pietätlos, die gerade einen Angehörigen oder Freund verloren haben. In der Vergangenheit sollen Jugendliche vermehrt mit ihren Fahrrädern auf dem Mengener Friedhof herum gerast sein. Das wurde auch bereits im Gemeinderat thematisiert und nun von der Stadtverwaltung zum Anlass genommen, in einer Pressemitteilung die Betroffenen aufzufordern, die Rennen zu unterlassen und die Totenruhe einzuhalten.

In diesem Zusammenhang verweist die Verwaltung auf die entsprechenden Regelungen in der Friedhofssatzung. In Paragraf 3 ist das Verhalten auf den Friedhöfen im Stadtgebiet geregelt. „Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten“, heißt es dort. Dazu gehöre auch, den Anordnungen des Friedhofspersonals zu folgen. Nicht gestattet ist, die Friedhofswege mit „Fahrzeugen aller Art“ zu befahren. Einzige Ausnahme bilden Kinderwagen, Rollstühle, Fahrzeuge für Menschen mit schweren Gehbehinderungen sowie die Fahrzeuge der Stadt und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden. Radfahrer - also auch diejenigen, die ein Grab pflegen wollen - sind also auf dem Friedhof generell unerwünscht. Sie können ihr Rad vor dem Friedhof abstellen oder absteigen und schieben.

Außerdem regelt die Satzung, dass während einer Bestattung oder Gedenkfeier keine Arbeiten in der Nähe auszuführen sind und die Anlagen nicht verunreinigt oder beschädigt werden dürfen. Rasenflächen und Grabstätten dürfen nicht unberechtigt betreten werden. Tiere - abgesehen von Blindenhunden - dürfen nicht mitgebracht werden, Abraum und Abfälle nur an den dafür bestimmten Stellen abgelegt werden. Waren oder Dienste dürfen auf dem Gelände genauso wenig angeboten werden wie Druckschriften verteilt werden dürfen.