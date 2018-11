Stadtradeln: Mengen erhält Newcomerpreis

Zum krönenden Abschluss der erfolgreichen Stadtradel-Aktion konnte die Stadt Mengen jetzt auch noch einen Preis einheimsen. Bei der Stadtradeln-Abschlussveranstaltung in Kaiserslautern ist Mengen am Dienstagabend als bester Newcomer aller Kommunen unter 10 000 Einwohner in Deutschland ausgezeichnet worden. Keine andere Kommune dieser Größenordnung, die zum ersten Mal am Stadtradeln teilgenommen hat, erradelte mehr Kilometer. Ohne den Newcomer-Bonus landet Mengen deutschlandweit auf dem zweiten Platz.

„Wir können auf dieses Ergebnis und den Preis wirklich stolz sein“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. „Es ist ein Verdienst aller 445 Teilnehmer, die für Mengen aufs Rad gestiegen sind.“ Dass Mengen mit fast 100000 geradelten Kilometern die größeren Städte im Landkreis locker abgehängt hätte, freue ihn sehr. „Ich bin im Nachhinein von vielen Bürgern auf die Aktion angesprochen worden und habe das Gefühl, dass die drei Wochen im Juni schon etwas angestoßen haben“, sagt er. „Deshalb sind wir im nächsten Jahr wieder mit dabei und hoffen, dass die Beteiligung wieder so gut ist.“

Anreise mit dem Auto

Weil Bubeck am Dienstag eine Gemeinderatssitzung zu leiten hatte, war seine Stellvertreterin Brunhilde Raiser zusammen mit der Fahrradbeauftragten der Stadt Cornelia Hund und Maik Rautenberg aus dem Sekretariat des Bürgermeisters zur Preisverleihung gefahren. „Um heute Morgen pünktlich auf dem Martinimarkt zu sein, sind wir gleich nach der Preisverleihung wieder nach Hause gefahren“, erzählt Brunhilde Raiser am Mittwoch. „Zu der späten Tageszeit war es uns mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu riskant. Dabei ist es natürlich kein ideales Vorgehen, wenn man als Kommune für seinen Beitrag zum Klimaschutz ausgezeichnet wird“, gibt sie zu. Schließlich sei ja ein wichtiges Ziel der Stadtradel-Kampagne, den Menschen das Fahrrad dauerhaft als Alternative zum Auto schmackhaft zu machen. „In Mengen haben das ja viele schon verinnerlicht, in der Stadtverwaltung zum Beispiel, das finde ich wirklich toll“, sagt sie.

Seine Freude über die große Resonanz der Aktion in seiner Kommune brachte der Bürgermeister in einer Videobotschaft, die in Kaiserslautern gezeigt wurde, zum Ausdruck. „Die Möglichkeit, dort noch etwas vor Publikum zu sagen, gab es nicht“, so Raiser. Dafür hätte die kleine Mengener Delegation aber schnell Kontakt zur Gruppe aus Heidenheim an der Brenz geknüpft, die als bester Newcomer in ihrer Kategorie ausgezeichnet wurden. „Wir hatten sofort einen guten Draht und wollen in Verbindung bleiben“, sagt Raiser. „Vielleicht können wir im kommenden Jahr eine gemeinsame Aktion oder ein Treffen zum Thema Stadtradeln machen. Da fällt uns bestimmt etwas ein.“

Geärgert hat sich die stellvertretende Bürgermeisterin allerdings über die Moderatorin des Abends Janine Green. Die hätte sich über eine an der Technischen Universität Dresden entwickelten App zur Erhebung des Verhaltens von verschiedenen Radfahrergruppen wie Senioren oder Frauen mit Kindern im Straßenverkehr. „Das war vollkommen unnötig“, so Raiser.