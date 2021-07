Stadtradeln leistet einen Beitrag zu Mobilität, Klimaschutz und Teamgeist

Auf die Räder, fertig, los: Ab Montag, 19. Juli, tritt die Stadt Mengen beim Stadtradeln 2021 an. Bis Sonntag, 8. August, geht es dann zum vierten Mal in Folge um nachhaltige Mobilität, Bewegung, Klimaschutz und Teamgeist. Das Ziel ist es, in Teams drei Wochen lang möglichst viel Fahrrad zu fahren und Kilometer zu sammeln – egal ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit.

Wie die Stadt Mengen mitteilt, lohnt sich das Mitradeln in diesem Jahr gleich dreifach: „Wer für ein gemeinsames Ziel in die Pedale tritt, stärkt sowohl die Gemeinschaft als auch die eigene Gesundheit und schont dabei das Klima.“ Ob Unternehmen oder Schule, Verwaltung oder Sportverein: Radelnde können ab diesem Jahr Unterteams etwa für verschiedene Abteilungen oder Schulklassen gründen und innerhalb des Hauptteams gegeneinander antreten.

Für das Stadtradeln hatte bereits Landesverkehrsminister Winfried Hermann geworben. „Der Aktionswettbewerb schafft es jedes Jahr aufs Neue, dass viele Menschen in Baden-Württemberg gemeinsam Millionen von Kilometern im Alltag auf dem Fahrrad zurücklegen“, wird er in der Mitteilung der Stadt zitiert. „Bereits seit 2008 spornt die Aktion Bürgerinnen und Bürger im Land dazu an, im Alltag mit dem Fahrrad unterwegs zu sein – ein guter Beitrag für eine umweltfreundliche Mobilitätskultur.“

Auch Mengens Bürgermeister Stefan Bubeck steht voll hinter der Aktion. „Der Stadtradeln-Wettbewerb ist auch in diesem Jahr ein fester Termin im Kalender unserer Stadt“, sagt er. „Wir zeigen gerne: Radfahren ist klimafreundlich, gesund und liegt uns in Mengen am Herzen – so wie vielen anderen Kommunen in Baden-Württemberg.“

Mit Preisen werden in diesem Jahr der aktivste Einzelradler, das aktivste Team, das Team mit den meisten Kilometern, das Team mit den meisten aktiven Radlern sowie die aktivste Schulklasse ausgezeichnet. Radfahrerinnen und Radfahrer können die Stadt Mengen dabei unterstützen, noch fahrradfreundlicher zu werden. Mit der Meldeplattform „Radar!“ haben sie die Möglichkeit, über die Stadtradeln-App oder via Internet (www.radar-online.net) auf Mängel und gefährliche Stellen an Radwegen aufmerksam zu machen. Dabei setzen sie einfach einen Pin auf die digitale Straßenkarte, beschreiben die Gefahrenstelle und schon wird der zuständige Fachbereich in der Verwaltung automatisch informiert.

Mit der kostenfreien App können Teilnehmerinnen und Teilnehmer die geradelten Strecken via GPS tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutschreiben. In der Ergebnisübersicht ist auf einen Blick erkenntlich, wo das Team und die Kommune stehen. Im Team-Chat können sich die Mitglieder zu gemeinsamen Touren verabreden oder sich gegenseitig anfeuern.

2018 war die Stadt in der Kategorie „Städte unter 10000 Einwohner“ als bester Newcomer ausgezeichnet worden. Deutschlandweit landete sie auf dem zweiten Platz. 2019 wurde die Stadt erste in ihrer Kategorie. Im vergangenen Jahr landete die Stadt Mengen mit mehr als 120 000 gefahrenen Kilometern – von 659 Radlern in 27 Teams – deutschlandweit auf Platz drei.