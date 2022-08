Stadtradeln in Mengen erfolgreich beendet

Vom 22. Juni bis 10. Juli hieß es in der Stadt Mengen bereits zum fünften Mal in Folge kräftig in die Pedale treten beim Stadtradeln. Die von der Initiative Klimabündnis e. V. initiierte und von der Landesinitiative Radkultur Baden-Württemberg geförderte Aktion hat dieses Jahr wieder viele Menschen in Mengen zum Mitmachen animiert. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, haben insgesamt 570 aktive Radlerinnen und Radler in 28 Teams 111 796 km zurückgelegt und damit ein Zeichen für die Radförderung und den Klimaschutz gesetzt - es wurden mehr als 17 Tonnen CO2 eingespart. Durch die Teilnahme des gesamten Landkreises Sigmaringen mit zehn Städten und Gemeinden ist nebenbei ein Wettbewerb unter den Kommunen entstanden, in dem Mengen mit einem sehr guten vierten Platz abschnitt. Im gesamten Kreis Sigmaringen wurden laut Mitteilung über 700 000 km geradelt. Mitgemacht haben über 2700 Personen in knapp 200 Teams.

Die aktivsten Stadtradeln-Teams aus Mengen im Überblick:

Das radaktivste Team mit den meisten Kilometern pro Kopf war das Team LaMa um Teamchefin Laura Stöckler mit 1009 Kilometern pro Mitglied. Danach folgt die Stadtverwaltung Mengen mit 485 Kilometer pro Kopf, dahinter die Sparkasse Mengen mit 427 Kilometer pro Kopf.

Das Radteam mit dem besten Gesamtergebnis und gleichzeitig die aktivste Schule war das Gymnasium Mengen mit insgesamt 17 229 Kilometern. Bei 172 Radlern waren dies rund 100 Kilometer pro Kopf. Das Gymnasium war darüber hinaus das Team mit den meisten Mitgliedern und stellt mit der 6a und 7b die erfolgreichsten Klassen.

Auf Platz zwei landete das Team der Firma H.-D. Schunk GmbH & Co. KG mit insgesamt 14 000 Kilometern, die 45 Radler zurückgelegt haben.

Auf Platz drei ist die Kooperation der Sonnenlugerschule Mengen/Schützengilde Ennetach mit insgesamt 11 778 Kilometern, die 102 Radelnde zurückgelegt haben.

Die erfolgreichsten Einzelradler waren Reiser Michael von der Stadt Mengen mit 436 Kilometern, dicht gefolgt von Karl Miller (Sparkasse Mengen) mit 1392 Kilometer und Winfried Mayer (H.-D. Schunk) mit 1316 Kilometern.

Die Gewinner werden nochmals gesondert per E-Mail benachrichtigt und mit allen anderen Teilnehmern zusammen zur Preisverleihung am Samstag, 24. September, zum Radkulturtag im Rahmen des Mengener Herbsttreffs eingeladen.

Bürgermeister Stefan Bubeck zeigte sich sehr zufrieden mit dem Ergebnis des dreiwöchigen Wettbewerbs und dankt allen Teilnehmenden sehr für ihr Engagement. Gleichzeitig beglückwünscht er die Teams zu dem beeindruckenden Gesamtergebnis. Er sagt: „11,32 Kilometer pro Einwohner - auf dieses großartige Ergebnis können wir unglaublich stolz sein. Damit liegen wir im Kreisvergleich sogar auf Platz drei hinter Pfullendorf als Spitzenreiter und Veringenstadt. Und was mich besonders freut: nach der relativen Zurückhaltung in den vergangenen Jahren sind wir dieses Jahr die Stadt mit den meisten teilnehmenden Parlamentariern gewesen!“

Fahrradbeauftragte Cornelia Hund und Pressesprecherin Kerstin Keppler, die das Stadtradeln vor Ort koordiniert haben, haben sich besonders gefreut, dass die Stadt Mengen dieses Jahr zusammen mit neun anderen Kommunen im Landkreis Sigmaringen angetreten ist. „Dass wir alle unter der „Flagge“ des Kreises Sigmaringen sind, zeigt einmal mehr, wie wichtig die Förderung des Radverkehrs im gesamten Kreisgebiet ist und dass man durch die Kooperation wunderbare Synergieeffekte schaffen kann“ sagt Cornelia Hund. Kerstin Keppler ergänzt „vor allem die gemeinsame Vorplanung mit unseren Nachbarkommunen Bad Saulgau, Sigmaringen und Pfullendorf hat unheimlich viel Spaß gemacht. Durch die gemeinsame Auftakt-Sternfahrt nach Sigmaringen und die Verteilung der Eisgutscheine konnten wir hoffentlich viele Teilnehmende nicht nur zum Radeln animieren, sondern auch eine unserer Nachbarkommunen zu besuchen und (neu) zu entdecken.“