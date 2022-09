Stadtradeln: Diese Sieger erhalten Preise

Bereits zum fünften Mal hat vom 22. Juni bis 10. Juli in der Stadt Mengen das Stadtradeln stattgefunden. Die von der Initiative Klimabündnis initiierte und von der Landesinitiative Radkultur Baden-Württemberg geförderte Aktion hat dieses Jahr wieder viele Menschen in Mengen zum Mitmachen animiert. Insgesamt haben 570 aktive Radlerinnen und Radler in 28 Teams im dreiwöchigen Aktionszeitraum 111.796 Kilometer zurückgelegt und damit ein Zeichen für die Radförderung und den Klimaschutz gesetzt – es wurden mehr als 17 Tonnen CO2 eingespart. Die Preisverleihung hat nun beim Radkultur-Tag am Mengener Herbsttreff im Sitzungsaal des Rathauses stattgefunden.

Die meisten Kilometer

Das radaktivste Team mit den meisten Kilometern pro Kopf war das Team LaMa mit 1009 Kilometern pro Mitglied (2018 Kilometer insgesamt). Laura Stöckler und ihre Mutter durften sich jeweils über einen 50-Euro-Gutschein vom Gewerbeverein Mengen sowie einen neuen Fahrradhelm und eine Handyhalterung fürs Fahrrad freuen. Auf Platz 2 folgte die Stadtverwaltung Mengen mit 485 Kilometern pro Kopf (insgesamt 4854 Kilometer von zehn Mitgliedern). Teamchef Michael Reiser nahm die 20-Euro-Gutscheine für sein Team entgegen. Platz 3 erzielte das achtköpfige Team der Sparkasse Mengen mit 427 Kilometern pro Kopf (gesamt 3413 Kilometer von acht Teammitgliedern), die sich jeweils über einen 10-Euro-Gutschein freuen dürfen.

Das beste Gesamtergebnis

Als Radteam mit dem besten Gesamtergebnis (meiste Kilometer insgesamt) und gleichzeitig die aktivste Schule wurde das Gymnasium Mengen mit insgesamt 17.229 km ausgezeichnet. Bei 172 Radlerinnen und Radlern waren dies rund 100 Kilometer pro Kopf. Das Gymnasium Mengen war darüber hinaus das Team mit den meisten Mitgliedern und stellte mit den Klassen 6a (3.626 Kilometer) und 7b (2.376 Kilometer) die erfolgreichsten Klassen. Teamchefin Julia Seeger nahm die Urkunden für die Schule sowie die Kino-Gutscheine vom Gloria Kino in Mengen über jeweils 10 Euro pro Schüler für die Klassen 6a und 7b in Empfang. Für alle anderen erfolgreichen Radlerinnen und Radler des Gymnasiums gab es 5-Euro-Einkaufsgutscheine von den örtlichen Fahrradhändlern und Fachgeschäften Walser, Bacher und Intersport Dietsche, die bis zum 4. Oktober im Bürgerbüro abgeholt werden können. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Gutscheine gegen eine Tasche oder Sportbeutel der Stadt Mengen eintauschen.

Das aktivste Unternehmen

Auf Platz 2 in der Kategorie des besten Gesamtergebnisses landete das Team der Firma Schunk GmbH & Co. KG (gleichzeitig aktivstes Unternehmen) mit insgesamt 14.000 Kilometern, die 45 Radlerinnen und Radler zurückgelegt haben (311 Kilometer pro Kopf). Sie durften sich über Einkaufsgutschein im Wert von 5 Euro von der Albmetzgerei Steinhart freuen – ebenfalls abzuholen im Bürgerbüro der Stadt Mengen bis zum 4. Oktober.

Das drittbeste Gesamtergebnis hatte die Kooperation der Sonnenlugerschule Mengen und der Schützengilde Ennetach mit insgesamt 11.778 Kilometern, die 102 Radelnde zurückgelegt haben (115 Kilometer pro Kopf). Sie durften sich ebenfalls, wie das Gymnasium Mengen über Einkaufsgutscheine von Walser, Bacher oder Intersport Dietsche freuen.

Der erfolgreichste Einzelradler

Erfolgreichster Einzelradler war dieses Jahr Michael Reiser von der Stadt Mengen mit 1436 Kilometern. Er durfte sich über einen 100-Euro-Gutschein vom Gewerbeverein Mengen freuen. Den zweiten Platz hat sich Karl Miller (Sparkasse Mengen) mit 1392 Kilometern erradelt. Er bekommt einen 70-Euro-Gutschein des Gewerbevereins Mengen. Platz 3 erzielte Winfried Mayer von der Firma Schunk mit 1316 Kilometern. Er nahm stolz einen Gutschein über 50 Euro in Empfang.