Stadtmuseum: Fasnetsausstellung bringt Besucherrekord

Von rekordverdächtigen Besucherzahlen hat der Vorsitzende Otto Karl Linder bei der Hauptversammlung des Vereins für Heimatgeschichte und Museen berichtet. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 3580 Besucher ins Stadtmuseum gekommen. Vor allem die Fasnetsausstellung sei sehr erfolgreich gewesen. Dem Verein gehören 108 Mitglieder an.

Vorsitzender Linder blickte auf die vier Ausstellungen zurück, die 2017 im Museum gezeigt worden sind. „150 Jahre Eisenbahngeschichte in Mengen“ zog 800 Besucher an. Von Gewicht sei die Feststellung, dass der Bahnhof nicht durch Bomben zerstört worden ist, wie häufig in Mengen einander erzählt wird, sondern durch ein Feuer nach der Besetzung. Zur Ausstellung „Vom Bleistift zu Farbe“ mit Bildern von Novskaer Künstlern kamen 500 Besucher. 350 Menschen kamen zur Ausstellung „Heimaturlaub“, um die abstrakten Bilder von Karl Boromäus Siebenrok, der in Beizkofen geboren ist, zu sehen. „Es kamen viele Besucher aus der Göge. Das war ein positiver Effekt für die Bekanntheit des Vereins und Museums“, betonte Linder.

Die Ausstellung „Fasnet früher und heute“ hat 1930 Besucher ins Museum gebracht, davon waren es 650, die zu den Sonderführungen gekommen sind. Ganz besonders hob Linder hervor, dass die Schüler von ihren Lehrern sehr gut auf den Museumsbesuch vorbereitet worden waren. Er dankte Zunftmeister Michael Vogel und Ehrenzunftmeister Martin Klawitter für die viele Führungen, die sie gemacht haben. Bei dieser Ausstellung seien zum ersten Mal auch die Ortsteile präsentiert worden, betonte der Vorsitzende.

Schriftführer Reinhard Brendle berichtete, dass das Museum mit sechs zusätzlichen Strahlern ausgestattet worden sei. Auch betonte er, dass das Museum viel Arbeit mache, weil es mit Wechselausstellungen bespielt wird. Jede Ausstellung müsse inhaltlich aufbereitet und organisiert werden. Dabei lobte er das hohe Engagement des Vorsitzenden Otto Karl Linder und seines Stellvertreters Josef Kieferle.

D’Angelo lobt den Verein

Laut Kassierer Markus Vielbert hat der Verein sehr gut gewirtschaftet und verfügt über ein stattliches Vermögen. Die Kassenprüfer Manfred Müller und Helmut Knupfer attestierten Vielbert eine exzellente Kassenführung. Gaetano D’Angelo, der als Stellvertreter von Bürgermeister Stefan Bubeck gekommen war, führte die Entlastung herbei. Er lobte die Arbeit der Vereinsmitglieder. „Das wollten wir als Gemeinderat, ein Museum, das von vielen besucht wird. Wir hoffen, dass die Besucher in der Stadt dann auch einkaufen und einkehren. Darum war es die richtige Entscheidung, in das Museum zu investieren“, sagte er.

Vorsitzender Linder blickte in das Jahr 2018. Derzeit läuft noch die Hörinstallation „Ein goldenes Land“ von Karolin Bräg und Horst Konietzny, die in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk angeboten wird. Im Juni werden Sammlerpostkarten aus Mengen und Umgebung gezeigt. Im Spätsommer wird Kurator Peter Bronner Künstlerplakate von Kunstausstellungen präsentieren. Im Herbst wird der Naturschutz und zu seinem 30-jährigen Bestehen eine Ausstellung machen.

Der Ennetacher Ortsvorsteher Wolfgang Eberhardt kündigte an, dass bald der Festausschuss zur Feier von „1200 Jahre Ennetach“ gegründet werde. Die erste Erwähnung von „Mangen“ im sogenannten Eritgau, als Besitztum des Buchauers Klosters, findet sich in einer Urkunde von 819. Er bat um die Unterstützung für das Fest, das 2019 stattfinden wird.

Der Verein für Heimatgeschichte und Museen hatte Erika Rimmele-Laux eingeladen, über die historische Struktur von Blochingen zu referieren. Wie in allen Dörfern gab es wenig große Bauernhöfe, viele kleine Höfe und sehr kleine Häuser, in denen mehreren Familien wohnten. Früher versorgte sich das Dorf selber. Es gab alle Handwerkssparten und vier Läden. Die Armut war groß, die Familie trug zum Lebensunterhalt bei, auch die Kinder in jungen Jahren. Der Alltag war von Hunger geprägt. Man hatte ein Häs für den Werktag und eins für den Sonntag: „Zwei oder drei Kleider im Schrank hängen zu haben, war undenkbar“, sagte Rimmele-Laux bewusst. Die Feste wurden in der Dorfgemeinschaft gefeiert. Es gab aber auch viel Neid und Missgunst. In einem virtuellen Rundgang zeigte sie die kleinen Häuser. Die meisten sind bereits abgerissen. Die noch bestehenden sollten ihrer Meinung nach saniert werden.