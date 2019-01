Stadtkapelle Mengen erhält weiteren Zuwachs

Nach einer umfassenden Ausbildung an der städtischen Jugendmusikschule und einigen Jahren in der vereinseigenen Jugendkapelle konnte der stellvertretende Vorsitzende Philipp Hierlemann bei der ersten Probe im neuen Jahr zehn neue Musiker in den Reihen der Stadtkapelle willkommen heißen.

Nach gründlicher Theorieschulung durch die aktiven Musikerinnen Kathrin Graus, Caroline Zimmerer und Anna Allmaier haben sich alle Neulinge im Herbst auf die D1-Lehrgang vorbereitet und diesen auch erfolgreich absolviert. Damit verfügen sie über das nötige Rüstzeug, um das Orchester musikalisch zu verstärken. Darüber hinaus haben sich drei aktive Musiker der nächsthöheren D2-Prüfung gestellt und diese mit guten Ergebnissen bestanden. Aus den Händen von Jugendleiterin Steffi Emhart durften die sichtlich stolzen Absolventen ihre Urkunden in Empfang nehmen.

Besonders freue er sich, so Hierlemann, dass mit Michael Bacher und im Vorjahr bereits Timo Mohr und Jürgen Reiss drei gestandene Männer den Weg zur Stadtkapelle gefunden hätten. Dies zeige, dass es nie zu spät sei, ein Instrument zu erlernen. So erfreulich der Zuwachs einerseits ist, so tut sich damit andererseits auch ein Luxusproblem auf: mit aktuell 84 Musikern platzt das Probelokal mittlerweile aus allen Nähten.

Auf dem Foto sind zu sehen (von links): Jugendleiterin Steffi Emhart, Michael Bacher (Trompete, D1), Ausbilderin Kathrin Graus, Jörg Heinzelmann (Posaune, D1), Timo Mohr (Posaune, D1), Urs Schneider (Posaune, D1), Annika Nüske (Alt-Saxophon, D1), Maren Schmal (Querflöte, D1), Hannah Barz (Trompete, D1), Niklas Frank (Posaune, D1), Raik Nemitz (Klarinette, D2), Stefan Lutz (Tenorhorn, D1), Ausbilderin Anna Allmaier, Jochen Müller (Alt-Saxophon, D2), Leon Hügle (Schlagzeug, D1), Emma Voggel (Tenorhorn, D2) und Zweiter Vorsitzender Philipp Hierlemann. Auf dem Foto fehlt Kara Orth (Querflöte, D1).

Neu am Schlagzeug ist außerdem auch Lorenz Stöckler, der bereits im Jahr zuvor die D1-Prüfung abgelegt hat und erst jetzt zum Orchester stößt.