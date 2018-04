Stadtkapelle gibt ein Benefizkonzert

Die Musiker der Stadtkapelle Mengen laden alle Interessierten zu einem Benefizkonzert ein. Es findet am Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr in der Liebfrauenkirche in Mengen statt. Spenden, die an diesem Tag gesammelt werden, sollen zur Hälfte der Ursula-Zyschka-und-Lene-Rief-Stiftung der katholischen Kirchengemeinde und dem Hospizverein Mengen zugute kommen.

„Unser letztes Benefizkonzert liegt schon ein paar Jahre zurück“, sagt Philipp Hierlemann, stellvertretender Vorsitzender der Stadtkapelle. „2012 haben wir ein Kirchenkonzert gegeben und dabei Spenden für neue Instrumente gesammelt.“ Nun wollen die Verantwortlichen das Konzert aus zweierlei Gründen wieder ins Leben rufen. „Es ist einfach etwas ganz Besonderes, als Musiker ein Kirchenkonzert geben zu können“, sagt Hierlemann. „Die Atmosphäre und die Klangkulisse in in der Liebfrauenkirche wirklich toll, da kommen die Stücke noch einmal ganz anders und besser zur Geltung.“ Dirigent Ral Uhl habe für das Konzert sowohl moderne als auch klassische Stücke ausgesucht, die in der sakralen Umgebung gut ankommen und viele Besucher ansprechen sollen.

„Gleichzeitig wollen wir den Rahmen nutzen, um mit dem Konzert Spenden für zwei gute Organisationen in der Stadt zu sammeln“, so Hierlemann. Mit einer Spende an die Stiftung bedanke man sich nicht nur bei der katholischen Kirchengemeinde für den Auftrittsort, sondern unterstütze auch die Projekte der Stiftung. Die unterstützt beispielsweise die integrative Sportgruppe des TV Mengen finanziell.

Der Hospizverein Mengen ist auf Spenden angewiesen, weil die Aus- und Fortbildung sowie die Versicherung der Hospizbegleiter allein mit den Mitgliedsbeiträgen der rund 80 Mitglieder nicht finanzieren kann. Die geschulten Sterbebegleiter bieten ihre Dienste kostenlos an und begleiten Sterbende und ihre Familien in der letzten Zeit vor dem Tod.