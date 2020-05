Stadtkapelle bringt „Mengen singt“ in Schwung

Es ist Samstagabend, die Kirchturmuhr schlägt 18 Uhr, als gut zwei Dutzend Autos am Mengener Viehmarktplatz vorfahren. Den Fahrzeugen entsteigen etwa 30 Männer, Frauen und Jugendliche, bauen Notenständer auf oder befestigen Notenblätter mit Klebeband an den Seitenscheiben. Wenige Minuten später ertönt der Bozner Bergsteigermarsch, das von der Stadt Mengen für den Samstag vorgegebene Musikstück.

Da blinzelt sogar der ein oder andere Sonnenstrahl neugierig zwischen den grauen Regenwolken hindurch. Mit dieser spontanen, unangekündigten, allerdings vorschriftsmäßig angemeldeten Aktion, landläufig als Flashmob bezeichnet, wollen die Musiker der Stadtkapelle ein Lebenszeichen von sich geben und einen musikalischen Farbtupfer in die bedrückende Tristesse der Coronakrisenzeit setzen. Alles mit gebührendem Sicherheitsabstand – auch bei den vereinzelt stehenden Passanten, die an der willkommenen Abwechslung ihre Freude haben. Als die letzten Takte verklungen sind, hallt dankbarer Applaus von den umliegenden Balkonen und auch die Musiker hatten Spaß an der Aktion.

Weitere Fotos sind auf www.stadtkapelle-mengen.de zu sehen.