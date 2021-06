Die Stadt Mengen bietet am Samstag, 26. Juli, unter dem Titel „Auf den Spuren Vorderösterreichs - Das geschichtliche und kulinarische Erbe der Stadt Mengen“ eine kulinarische Stadtführung an. Diese wird normalerweise nur für Gruppen angeboten, diesmal wird sie zum Jubiläum „55 Jahre Oberschwäbische Barockstraße“ öffentlich angeboten und kann auch von Einzelpersonen oder Paaren gebucht werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt Mengen gehörte von zu den fünf Vorderösterreichischen Donaustädten. „Das Erbe aus dieser Zeit ist an einigen Stellen in der Stadt noch zu sehen und zu schmecken“, heißt es in der Ankündigung. Interessierte sind eingeladen, der Stadtführerin Elisabeth Häberle auf den Spuren der Habsburger durch Mengen zu folgen. Sie erleben bei einem Stadtrundgang Kultur und Geschichte und bei der Einkehr Genuss und Gastlichkeit. Drei Gastronomiebetriebe laden dabei zu historisch inspirierten Gerichten ein, die die Teilnehmer in die Zeit vor 1806 zurückversetzen.

Etwa drei bis vier Stunden Zeit sollten die Teilnehmer für die Stadtführung mit Drei-Gänge-Menü (und einem begleitenden Getränk) in drei Lokalen mitbringen, los geht es um 16.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 29 Euro pro Person. Die Mindestteilnehmerzahl liebt bei zehn Personen. Sollte diese Zahl nicht erreicht werden, kann die Führung noch kurzfristig abgesagt werden.

Aufgrund der Regelungen zur Corona-Pandemie können maximal 20 Personen an der Führung teilnehmen. Die Teilnehmer müssen nachweislich vollständig geimpft oder genesen sein beziehungsweise einen tagesaktuellen Corona-Test vorlegen. Ein Mundschutz ist nur in den Innenräumen der Gastronomiebetriebe notwendig, Mindestabstände sind einzuhalten. Da diese Führung im Rahmen des vom Land Baden-Württemberg genehmigten Modellprojekts durchgeführt wird, werden von den Teilnehmern erweiterte Kontaktdaten benötigt.