Stadtbücherei öffnet wieder

Nach den Beschlüssen des Bundes und der Länder vergangener Woche zur schrittweisen Öffnung einzelner Geschäfte und anderer Einrichtungen, kann die Stadtbücherei Mengen ab Dienstag, 21. April, wieder für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Der Betrieb wird, wie in den anderen Einrichtungen auch, unter Einhaltung der Kontakt- und Sicherheitsbestimmungen organisiert. Dies bedeutet unter anderem, dass es Zugangsbeschränkungen für eine bestimmte Personenanzahl gibt.

Insbesondere ist zu beachten: Es dürfen sich maximal fünf Besucher gleichzeit in der Bücherei aufhalten. Dabei sind die Abstandsregeln von mindestens eineinhalb Metern zu anderen Personen einzuhalten. Am Eingang steht Desinfektionsmittel für die Kunden bereit. „Die Stadtverwaltung bittet nicht nur dringend darum, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, sondern macht dies zur Voraussetzung zum Betreten der Bücherei“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Der Service beziehe nur auf das Ausleihen und Abgeben der Medien, ein längeres Verweilen in der Bücherei ist untersagt.

Zu dem Service in der Bücherei wird den Kunden nach wie vor die Möglichkeit der digitalen Onleihe SchwAlbe angeboten. Alle Informationen dazu finden Interessierte auf www.mengen.de (Bildung, Schulen, Stadtbücherei). Die Stadt empfiehlt, dass vorrangig die digitale Verbuchung der ausgeliehenen Medien in der Bücherei genutzt werden soll. Die Bücherei hat dienstags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet, donnerstags von 12 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr.