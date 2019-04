Stadt zeichnet erfolgreiche Sportler aus

Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene sind bei der Sportlerehrung im Bürgerhaus Ennetach von der Stadt Mengen in Gestalt von Bürgermeister Stefan Bubeck ausgezeichnet worden. Manche Mengener Sportler, die im Jahr 2018 erfolgreich waren, wurden aber nicht geehrt, weil deren Vereine keine Ehrungs-Vorschläge im Vorfeld gemeldet hatten – was Moderator Armin Franke enttäuschend fand.

„Wir haben auch einige Medaillen der Deutschen Meisterschaft, die heute nicht zur Ehrung kommen“, sagte Armin Franke und ließ durchblicken, dass er das schade findet. Er wünsche den betroffenen Sportlern, dass deren Vereine sich das nächste Mal um die Sportlerehrung kümmern. Ein Beispiel nannte er, so habe man vom FC Mengen nichts übermittelt bekommen. Die Vereine, die mit ihren erfolgreichen Sportlern an der Ehrung teilnahmen – TV Mengen mit seinen verschiedenen Abteilungen, Schützengilde Ennetach, Taekwondo-Verein sowie die Modellflugsportler – rief er dazu auf, auch im kommenden Jahr an der Sportlerehrung teilzunehmen. „Es sind Leistungen, die es sicher Wert sind, hier geehrt zu werden“, sagte Franke.

Armin Franke berichtete auch, dass die Arbeit in den Vereinen nicht leichter werde, da mancher junge Sportler für Studium oder Ausbildung die Heimat verlasse. Frank Barz vom Taekwondo-Verein sieht auch eine geringere Bereitschaft von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, regelmäßig und lange zu trainieren, um Erfolge zu erreichen. Das könne an einer höheren schulischen oder beruflichen Belastung liegen, oder auch an einem anderen Freizeitverhalten. Für den Taekwondo-Verein war das vergangene Jahr besonders, denn er ist nun ein eigenständiger, eingetragener Verein, wie Barz erläuterte.

Sozialkomptentenz erwerben

Es sei keine Selbstverständlichkeit, sportliche Erfolge zu feiern, meinte Stefan Bubeck. „Da gehört viel Training, viel Fleiß dazu“, sagte er. Er wies auch darauf hin, dass speziell die Mannschaftssportarten den Kindern und Jugendlichen auch Sozialkompetenzen lehren würden.

Die Ablachhalle wird von Vereinen zum Trainieren genutzt. Kürzlich bekam die Stadt einen Zuschuss für die Sanierung zugesprochen, das Thema Generalsanierung rückt nun wieder in den Fokus. Bei einer Sanierung wird die Ablachhalle laut Bubeck etwa ein bis zwei Jahre nicht für den Sportbetrieb zur Verfügung stehen. Parallel steht auch die Sanierung der Blochinger Mehrzweckhalle an. Doch beide Hallen werde man nicht gleichzeitig sanieren. Zum einen aus Kostengründen, zum anderen deshalb, weil man die eine Halle als Ausweichort brauche, wenn die andere Halle saniert wird. Welche Halle zuerst saniert wird, ist noch nicht ausgemacht. „Wir werden demnächst im Gemeinderat erörtern, welche Halle den Vorzug bekommt“, sagte Bubeck. Wie er sagte, ist mit einer Hallensanierung dieses Jahr nicht mehr zu rechnen, sondern ab 2020, spätestens ab 2021.

Taekwondo Mengen: Ehrennadel in Silber und Urkunde: Benjamin Löw. Wiederholungsurkunde Silber: Hannah Barz, Eric Schumacher, Finn Schumacher, Gina-Marie Stadtmüller, Jacqueline Stadtmüller.

TV Mengen, Judo: Ehrennadel Bronze: Gina-Lisa Radosavjevic. Ehrennadel Silber: Vera Rumpel, Alexander Weiss. Wiederholungsurkunde Silber: Maike Pilz, Philipp Pilz, Ida Rumpel.

TV Mengen, Leichtathletik: Ehrennadel Bronze: Robin Flatz, Lilly Heissel, Sanja Irmler, Anne Kugler, Max Kugler, Leni Reitter, Leo Selg, Timo Stotz, Jan Teufel, Simon Walser. Wiederholungsurkunde Bronze: Nina Guffarth, Milena Ruess. Wiederholungsurkunde Silber: Nicolai Flatz.

TV Mengen, Schwimmen: Ehrennadel Bronze: Karla Engenhart, Katharina Fischer, Alexander Reiser, Timo Remensperger, Nico Röhm, Timo Röhm, Loreley Trescher. Wiederholungsurkunde Bronze: Emma Alexander, Filip Grubanovic, Jenny Hennig, Aaron Horst, Nils Krezdorn, Rieke Pawlicki, Florentin Selg, Leo Selg, Moritz Selg, Ursina Selg, Lara Teufel, Jenny Vogel.

Modellflugsport: Wiederholungsurkunde Gold: Nils Finke.

TV Mengen, Triathlon: Ehrennadel Bronze: Kira Schultz, Tim Hirsch, Lukas Müller, Jan Scheffold, Aaron Sigg. Ehrennadel Silber: Jana Müller, Helen Scheffold. Wiederholungsurkunde Silber: Lena Berlinger. Ehrennadel Gold: Karolin Brüstle, Joe Lutz. Wiederholungsurkunde Gold: Veit Hönle, Patrick Reger.

Schützengilde Ennetach: Ehrennadel Bronze: Michael Hagedorn, Simon Konieczny, Robin Veser. Wiederholungsurkunde Bronze: Florian Kleiner, Andreas Miller, Johannes Stützle. Ehrennadel Silber: Jakob Bleicher, Gabriel Dreher, Enrico Schaich. Wiederholungsurkunde Silber: Günter Dettling, Jonas Hornig, Natalie Rau. Wiederholungsurkunde Gold: Anja Fischer, Silke Fischer, Stefan Moß.