Stadt unterstützt Nabu bei der „Mengener Mischung“

Die Mengener Mischung: Hinter diesem Begriff versteckt sich eine Samenmischung heimischer Wiesenblumen. Die Aussaat der Samen für diese Blumen in Streifen oder kleinen Flecken kann nach Überzeugung der örtlichen Naturschützer vom Nabu (Naturschutzbund) helfen, die Vielfalt an heimischen Bienen und Schmetterlingen zu erhalten.

Allerdings: Solche Samenmischungen zu erstellen, ist nicht einfach. Die Stadt Mengen greift die Initiative des Nabu auf. Mit der Mengener Mischung wird eine ausgewählte Sammlung heimischer Wildblumensamen ausgestreut. Von der Vielzahl der auf der Packung aufgeführten Pflanzen darf sich der Kunde nicht überraschen lassen.

Wer die Mischung zum Blühen bringen will, braucht, so der Nabu, vor allem Geduld. Einen hundertprozentigen Blüheffekt sollte er im gleichen Jahr allerdings nicht erwarten. Die Anpflanzung der Mischungen ist nicht einfach. „Aber nicht schwierig“, sagt Werner Löw vom Naturschutzbund Mengen. Es müssen nur gewisse Voraussetzungen stimmen.

Für den klein- wie großflächigen Anbau grundlegend ist die Vorbereitung des Bodens. Sprich: Möglichst freier Untergrund. Keine Gräser, keine Wurzeln. Je tiefer, desto besser. „Dann wird mindestens 50 Prozent der Mischung blühen“, sagt Löw. Es kann aber durchaus auch mehr sein. Das hängt von der vorbereitenden Umgebung vor der Pflanzung ab. Die Mischung zeigt blühende Erfolge, auf die der Nabu hinweist.

Wer die Mischung kauft, darf deshalb nicht enttäuscht sein, wenn zunächst nicht alles blüht. Die Mischung ist aber keine Mogelpackung. „Das braucht etwas Zeit“, sagt Löw. Zwei bis drei Pflanzperioden sind da schon drin, bis alles blüht. Trotzdem werden mindestens 50 Prozent der Samen in der Mischung blühen, versichert Löw aus Erfahrung.

Die Stadt Mengen will das Engagement des Nabu in dieser Sache unterstützen. Auf 50 Quadratmetern wird die Gärtnerei des städtischen Bauhofs die Mengener Mischung anpflanzen. Für die Stadt wäre sogar weit mehr möglich. Aber: Der Nabu kann auf die Schnelle nicht mehr Samenpäckchen liefern. Die sind handgesammelt. Um einen Pack von 500 Gramm Samen aus den Wiesenpflanzen zu gewinnen, werden eineinhalb Kilo Pflanzenmaterial benötigt, sagt Löw.

Da kommt so ein plötzliches Angebot der Stadt für den Nabu unerwartet: Unter dem Motto „Mengen blüht auf“ wird die Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben die Stadt als Modell einer gelungenen Stadtentwicklung vorstellen. Dafür und für den ersten Bedarf von Bürgern werden die Tütchen mit der Mengener Mischung in jedem Fall ausreichen.

Herstellung der Samenmischung ist Handarbeit

Die Mitglieder des Naturschutzbundes (Nabu) gewinnen die Samen aus Handarbeit: Von Hand abgestreift werden sie in der Sonne getrocknet, gerieben, mehrfach gesiebt und in Portionen für zehn Quadratmeter eingetütet. Weil nicht alle Samen zur gleichen Zeit reif sind, muss an vielen Tagen gesammelt werden. Um die Herkunft und Besonderheit der Samenmischung gleich erkenntlich zu machen, hat man ihr beim Nabu den Namen „Mengener Mischung“ gegeben. Auch in der weiteren Umgebung von Mengen gilt sie noch als örtliches Saatgut. Die Samen in der selber gestalteten Tüte mit Bild und Informationen auf der Rückseite zum Einsäen und der Artenliste, sind beim „Mengener Herbsttreff“ am 14. September beim Nabu-Stand wie auch in der Geschäftsstelle in Ennetach erhältlich.