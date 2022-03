Stadt sucht Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine

Aufgrund des Kriegs und der angespannten Lage in der Ukraine flüchten immer mehr Menschen aus ihrem Heimatland in Richtung Deutschland. Vom Land Baden-Württemberg werden die ankommenden Flüchtlinge an die Landkreise weitergeleitet. Das Landratsamt Sigmaringen rechnet bereits in den kommenden Tagen mit der Ankunft der ersten Kriegsflüchtlinge und bittet die Kreisgemeinden bei der Suche nach Unterbringungsmöglichkeiten um Unterstützung.

Da die ukrainischen Männer zur Verteidigung des Landes aufgerufen sind und aktuell nicht aus der Ukraine ausreisen dürfen, handelt es sich derzeit überwiegend um Frauen und Kinder, die nach Deutschland flüchten und ein Obdach benötigen. Die Stadtverwaltung bittet alle Einwohner um Unterstützung. „Bitte stellen Sie leerstehende Wohngebäude, Wohnungen oder sonstige Übernachtungsmöglichkeiten wie Gästezimmer zur übergangsweisen Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung und melden Sie diese an die Stadtverwaltung“, heißt es einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Die Angebote werden unter Telefon 07572/ 607501 oder Mail an info@mengen.de entgegen genommen.