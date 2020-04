Stadt sperrt Aussichtsturm und Parkplätze

Aufgrund des schönen Frühlingswetters und der Ausgangsbeschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, ist zu erwarten, dass es an den kommenden beiden Wochenenden vermehrt zu einer Häufung von Freizeitaktivitäten - Spaziergänge, Wanderungen, Ausflüge- kommen wird. Deshalb weist die Stadt Mengen in einer Pressemitteilung ausdrücklich darauf hin, dass sich mit Ausnahme von Familien, die in demselben Haushalt leben, immer nur zwei Personen gleichzeitig im öffentlichen Raum aufhalten dürfen und dabei ein Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten ist.

„Es werden an den Wochenenden vermehrt Kontrollen durchgeführt und Erstverstöße mit 100 bis 1000 Euro Bußgeld pro Person geahndet. Im Wiederholungsfall droht ein Bußgeld bis 25 000 Euro oder eine Freiheitsstrafe“, heißt in der Mitteilung der Stadt.

Im Stadtgebiet Mengen sei an der Uferpromenade der Zielfinger Seen und am Missionsberg an den kommenden beiden Wochenenden mit einem erhöhten Personenaufkommen und einer erhöhten Infektionsgefahr zu rechnen. Deshalb werden vorsorglich die Parkplätze im Bereich der Restaurants „Südsee III“ und „Haus am See“ geschlossen und Zugangskontrollen durchgeführt. Ein generelles Betretungsverbot, wie etwa an der Uferpromenade in Überlingen, werde nicht ausgesprochen. Die Bevölkerung wird gebeten, zur Freizeitgestaltung andere Wege aufzusuchen und den Bereich der Zielfinger Seen und den Missionsberg möglichst zu umgehen. Darüber hinaus wird auch der Aussichtsturm am Missionsberg bis auf Weiteres geschlossen.