Stadt reduziert Testangebote

Weil im Einzelhandel, dem Freibad und der Außengastronomie nach den neusten Öffnungsschritten kein Testnachweis mehr vorgelegt werden muss, werden in Mengen die Angebote der Teststationen zurückgefahren. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Nach der amtlichen Feststellung des Landratsamtes Sigmaringen entfällt seit Donnerstag die Testpflicht sowie der Genesenen- und Impfnachweis für den Freibadbesuch sowie den Besuch der Außengastronomie. Für Gastronomiebesuche im Innenbereich bleibt die Testpflicht weiterhin bestehen. Die Lockerungen müssen allerdings zurückgenommen werden, wenn die Inzidenz drei Tage hintereinander über 35 steigt. Die weiteren Lockerungen führen laut Stadtverwaltung dazu, dass sich die Nachfrage nach Schnelltests deutlich reduziert. Deshalb werde das Angebot der kommunalen Schnellteststellen nach und nach reduziert.

In einem ersten Schritt wird die Teststelle an der Ablachhalle ab Montag, 14. Juni, nur noch freitags und sonntags von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet sein. Der Testbus, der seit Anfang Mai die Mengener Stadtteile und die Stadt Scheer bedient hat, wird mit Ablauf des Freitags, 11. Juni, eingestellt. Er wird nach der Rückkehr der Schulen zum Präsenzunterricht wieder für die Schülerbeförderung benötigt. Außerdem wurde das Angebot in den Mengener Stadtteilen nur sehr verhalten nachgefragt. Die Teststelle am Kreuzplatz in Mengen wird künftig täglich, von Montag bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein.