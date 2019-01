Stadt plant mit E-Auto für die Bürger

In den kommenden zwei Jahren wollen sich Stadtverwaltung und Gemeinderat in Mengen intensiver mit dem Thema Mobilität in der Stadt und den Ortsteilen beschäftigen. Dazu gehört auch der Bereich der Elektro-Mobilität, der in Mengen derzeit unterrepräsentiert ist. Für das Jahr 2019 sind im Haushaltsplan deshalb Mittel für ein mögliches Elektro-Auto vorgesehen, dass auch die Einwohner der Stadt nutzen können sollen.

„Wir müssen uns überlegen, wie wir mit diesem komplexen Thema konzeptionell umgehen wollen“, sagt Bürgermeister Stefan Bubeck. Dabei müsse sowohl der Individualverkehr als auch der öffentliche Nahverkehr betrachtet werden. „Gerade auch für die Ortsteile werden ergänzende Möglichkeiten und Angebote gebraucht, um die Mobilität der Menschen zu erhöhen.“ Betrachtet werden müssten dabei aber nicht nur der Auto- und der Busverkehr, sondern auch Fußgänger und Radfahrer. „Seit wir als Stadt der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten sind, haben wir schon viele Ideen und Projekte mitbekommen“, sagt Bubeck.

Noch fehlt die Infrastruktur

Das Thema Elektro-Mobilität sei nur ein Teil des zu entwickelnden Konzepts. „Mehrfach sind wir in der Vergangenheit auf die fehlende Infrastruktur für E-Autos in Mengen angesprochen worden“, so Bubeck. Tatsächlich gibt es in Mengen keine öffentliche Lade-Station, an der Besitzer von E-Autos die Batterien ihre Autos wieder aufladen können. Die Ladestation, die Verwaltung und Gemeinderat ursprünglich für den neugestalteten Vorplatz des Gymnasiums vorgesehen hatten, war – nachdem sie zwei Jahre ungenutzt gelagert worden war – auf dem Bauhofgelände installiert worden. Dort wird nun lediglich das E-Mobil des Bauhofs aufgeladen.

Schnellladesäulen sind attraktiver

„Ehrlich gesagt haben mich die Ladesäulen, die derzeit auf dem Markt sind, nicht besonders überzeugt“, begründet der Bürgermeister die Zurückhaltung der Stadt. „Es ist nicht besonders kundenfreundlich, wenn das Aufladen acht Stunden dauert. So eine Ladestation bringt es vielleicht für einen Privathaushalt, aber im öffentlichen Bereich ist das nicht sinnvoll.“ Wenn das Ziel sei, möglichst viele Einwohner und Autofahrer an der Infrastruktur teilhaben zu lassen, dürfte die Ladezeit maximal eine halbe Stunde dauern. „Jetzt, wo es die ersten erschwinglichen Schnellladesäulen gibt, wäre das ein guter Einstieg“, so Bubeck.

Ihm schwebt ein ähnliches Projekt vor, wie es in der Gemeinde Ostrach bereits gibt. Dort hat die Kommune E-Bürgerauto in Betrieb genommen, das Interessierte über ein Carsharing-System buchen können. Die Stundengebühr liegt in Ostrach bei 6,99 Euro. „Da müsste man noch schauen, wie attraktiv eine solche Gebühr ist“, sagt Bubeck. Ein zusätzliches E-Fahrzeug müsste in jedem Fall her, wenn die Bürger es nutzen können sollen. „Das Fahrzeug vom Bauhof ist recht ausgelastet, da bleiben kaum Zeiten übrig.“ Eine oder mehrere Ladesäulen könnten eventuell in der Tiefgarage am Viehmarktplatz eingebaut werden. Die Entscheidung falle aber erst, wenn dieser Punkt auf die Tagesordnung des Gemeinderats gesetzt würde.