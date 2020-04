Stadt organisiert Youtube-Reihe „Mengen diskutiert“

Nachdem die Live-Übertragung des Unternehmerdialogs in der vergangenen Woche so gut funktioniert hat, will die Stadt Mengen nun mit einem neuen Youtube-Format an den Stadt gehen. Unter dem Titel „Mengen diskutiert“ sollen künftig immer montags ab 19 Uhr mehrere Gäste etwa eine Stunde lang mit Bürgermeister Stefan Bubeck über aktuelle Themen der Stadt diskutieren. Los geht es am Montag, 6. April, zum Thema Coronavirus.

„Aufgrund der eingeschränkten Bewegungsfreiheit im Zusammenhang mit der Corona-Krise muss auch die Kommunikation mit unseren Mitmenschen angepasst werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Abstand zu halten und auf persönliche Kontakte zu verzichten, müsse aber nicht zwingend gleichbedeutend mit dem völligen Verzicht auf Sozialkontakte sein. Neben den bekannten Kommunikationsmitteln, wie Telefon, E-Mail und Sozialen Medien, lasse die digitale Technik alternativ noch viele weitere neue Kommunikationswege zu. „Die Stadtverwaltung Mengen wird zur besseren Information der Bürgerinnen und Bürger während der Corona-Krise deshalb ab der kommenden Woche neben ihrer Homepage, ihren Instagram- und Facebook-Accounts, verstärkt Youtube als neues Kommunikationsmittel nutzen“, heißt es weiter.

Die erste Folge von „Mengen diskutiert“ wird am Montag, 6. April, ab 19 Uhr live aus dem Mengener Rathaus übertragen. Zwei Einwohner aus Mengen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und zwischenzeitlich geheilt sind, werden mit Bürgermeister Stefan Bubeck und dem Mengener Arzt Alexander Fischer über die Krankheit, den Krankheitsverlauf und ihre Erfahrungen während der Quarantäne diskutieren.

Verfolgen können die Diskussionsrunde alle Interessierten auf dem Youtube-Kanal der Stadt Mengen. Über einen Chat können die Zuschauer darüber hinaus von daheim aus Fragen stellen, die unmittelbar von den Teilnehmern der Talkrunde beantwortet werden. Für die Teilnahme am Chat muss man sich vorab über ein Google-Konto anmelden.