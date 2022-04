Stadt Mengen sucht für Studie zehn Radfahrer

Die Stadt Mengen beteiligt sich als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW) am Forschungsvorhaben „Kommunale Konzepte zur Einhaltung der gesetzlichen Überholabstände zwischen Kraftfahrzeugen und Radfahrern”.

In Kooperation mit der Hochschule Karlsruhe (HKA) will die Arbeitsgemeinschaft Hilfestellungen für Kommunen entwickeln, wie man kritische Situationen, die besonders häufig mit engen Überholvorgängen einhergehen, identifizieren und Maßnahmen zu deren Bewältigung treffen kann. Zur Datengenerierung sucht die Stadtverwaltung zehn Teilnehmer, die regelmäßig mit dem Rad in Mengen unterwegs sind. Sie erhalten für ihr Fahrrad eine Abstandsbox, mit der die Forscher mittels Sensoren Überholvorgänge des Auto- und Lastwagenverkehrs protokollieren können. Im Frühjahr 2022 sowie im Frühjahr 2023 muss die Abstandsbox jeweils für vier Wochen am eigenen Fahrrad angebracht werden.

Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Rückfragen richten Interessierte an die Fahrradbeauftragte der Stadt, Cornelia Hund, oder rufen sie an unter Telefon 075 72/60 73 00; fahrradbeauftrage@mengen.de.