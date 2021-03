Stadt fordert zu Ostern Disziplin beim Einkaufen

Angesichts der bevorstehenden Osterfeiertage, der zurückgenommenen Ruhetage und einer weiterhin steigenden Inzidenz im Landkreis Sigmaringen appelliert die Stadtverwaltung Mengen an die Verantwortlichen des Lebensmitteleinzelhandels und Drogerien sowie die Kunden, besonders genau auf die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu achten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

„Viele Haushalte werden sich mit Blick auf das Osterwochenende mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Gebrauchs versorgen und Ostergeschenke besorgen“, heißt es in der Mitteilung. Erfahrungsgemäß würden dabei insbesondere die Tage vor Ostern sowie der Karsamstag für diese Großeinkäufe und Besorgungen genutzt. „Wenngleich die zusätzlichen Oster-Ruhetage von Bundeskanzlerin Angela Merkel nun wieder gestrichen wurden, so sehen wir vor dem Hintergrund der äußerst dynamisch steigenden Fallzahlen und einer Inzidenz im Landkreis Sigmaringen von 240 mit Besorgnis auf die zu erwartenden Menschenmengen in und vor den Lebensmittelgeschäften und Drogerien in Mengen“, heißt es weiter. Die Ortspolizeibehörde habe deshalb die Lebensmittelmärkte und Drogeristen für diese besondere Situation sensibilisiert und darum gebeten, zum Schutz ihrer Kunden und Mitarbeiter die Bestimmungen der Corona-Verordnung strikt einzuhalten sowie sich bei den Kunden um Aufklärung und Verständnis für diese Maßnahmen zu bemühen. Es sollte den Kunden dabei schon mit Betreten oder Befahren des Parkplatzes und während des gesamten Aufenthalts im und vor dem Ladengeschäft bewusst gemacht werden, dass die vorgegebenen Hygienemaßnahmen eingehalten werden müssen. Seit Montag gilt, dass sich pro Quadratmeter Verkaufsfläche nur noch ein Kunde im Geschäft aufhalten darf.

Die Kunden ihrerseits werden gebeten beim Einkauf insbesondere den Abstand, das Tragen von medizinischen Mund-Nasen-Bedeckungen, die Nutzung eines Einkaufwagens als Abstandhalter und das Desinfizieren vor dem Betreten des Ladens zu beachten. Außerdem sollten Einkäufe möglichst alleine erfolgen, um das Infektionsrisiko zu minimieren. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung auch auf den gesamten Parkplatz erstreckt. „Wir müssen alle gemeinsam gegen die dynamische Entwicklung der Pandemie ankämpfen. Ansonsten drohen uns allen weitere Einschränkungen wie Ausgangssperren, Schließungen oder dem Verbot von Non-Food-Artikeln im Einzelhandel“, endet die Mitteilung.