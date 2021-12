Stadt bündelt Testangebot künftig an einer Stelle

Die Stadt Mengen gibt zum 10. Januar ihre beiden Teststationen an der Ablachhalle und am Kreuzplatz auf. Stattdessen soll künftig am Probelokal der Stadtkapelle im Mühlgässle auf das Coronavirus getestet werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Hintergrund sind die beginnenden Arbeiten zur Generalsanierung der Ablachhalle und die eher suboptimalen Arbeitsbedingungen ohne Sanitäranlagen, Waschmöglichkeiten und Heizung im Testcontainer auf dem Kreuzplatz.

Da beide Teststellen von der Bevölkerung sehr gut angenommen werden und das Schnelltest-Angebot fortgeführt werden soll, habe der Krisenstab der Stadt Mengen zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Mengen verschiedene Alternativen geprüft und sei letztendlich mit dem Probelokal der Stadtkapelle Mengen im Mühlgässle fündig geworden, heißt es.

Fußgänger und Autofahrer werden bedient

In Absprache mit der Stadtkapelle Mengen und der Jugendmusikschule wird also dort ab Montag, 10. Januar, eine neue Teststelle, sowohl für Fußgänger als auch als Drive-In für Autos eingerichtet. Die Zufahrt mit dem Auto erfolgt über die Einfahrt zur Ablachhalle und dem Freibad an der Meßkircher Straße (Aral-Tankstelle) und verläuft am Sportplatz entlang bis zum Probelokal der Stadtkapelle. Ausfahrt ist dann über den Netto-Parkplatz. Fußgängerinnen und Fußgänger können vom Mühlgässle aus an der Fensterfront des Probelokals vorbeigehen und das Gelände in Richtung Jugendhaus wieder verlassen. Die neue Teststelle am Probelokal wird montags bis samstags von 8 bis 19.30 Uhr und sonntags von 8 bis 13 Uhr geöffnet haben.

Hier wird bis zum 10. Januar getestet

Bis zum 10. Januar werden Antigen-Schnelltests weiter am Kreuzplatz und an der Ablachhalle angeboten. Am Donnerstag, 30. Dezember, hat die Station am Kreuzplatz von 8 bis 18 Uhr geöffnet sowie der Drive-in an der Ablachhalle von 18.30 bis 20 Uhr. Am Freitag, 31. Dezember (Silvester), Samstag, 1. Januar (Neujahr) und Sonntag, 2. Januar, ist die Teststelle am Kreuzplatz geschlossen. An der Ablachhalle werden am 31. Dezember von 13 bis 15 Uhr Tests abgenommen sowie am 1. Januar von 17 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 2. Januar, bleibt auch diese Station geschlossen.

Interessierte sollten sich vorab unter www.sig-modell.de anmelden und unbedingt einen Personalausweis mitbringen. Weitere Informationen zu den Teststationen und Ablauf sowie erforderliche Dokumente gibt es auf www.mengen.de.

Wer einen PCR-Test benötigt, wird gebeten, sich wegen eines Termins an die Marienapotheke zu wenden: Telefon 07572/1020. Allerdings werden PCR-Tests erst wieder ab dem 3. Januar abgenommen.