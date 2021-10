Stadt bietet weiterhin Tests an

Seit Montag, 11. Oktober, sind die Corona-Schnelltests laut Beschluss der Bund-Länder-Konferenz kostenpflichtig. Die Teststelle am Kreuzplatz in Mengen führt den Testbetrieb, anders als andere Kommunen, weiterhin fort und bietet PoC-Antigen-Schnelltests gegen Kostenerstattung in Höhe von 15 Euro an. Damit ermöglicht die Stadt denjenigen Einwohnern, die nicht genesen oder geimpft sind, auch zukünftig am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Teststelle am Kreuzplatz soll als Grundangebot mindestens so lange fortgeführt werden, so lange die 3-G- Regel Anwendung findet. Neuerung ist, dass sich nun auch Personen dort testen lassen können, die von der Kostenpflicht ausgenommen sind. Das geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Ausgenommen von der Kostenpflicht sind Kinder bis 12 Jahre, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (bis zum 31. Dezember 2021), Personen, die aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können oder in den letzten drei Monaten nicht geimpft werden konnten, Schwangere (bis zum 31. Dezember 2021), da es die STIKO-Empfehlung für sie erst seit dem 10. September gibt. Danach können sich weiterhin Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel testen lassen (für sie hat die STIKO keine generelle Impfempfehlung ausgesprochen).

Zur Gruppe der von der Kostenpflicht ausgenommenen gehören zudem Stillende (bis zum 10. Dezember 2021), da es die STIKO-Empfehlung für sie erst seit dem 10. September gibt, Personen, die sich wegen einer nachgewiesenen Infektion mit dem Coronavirus in Absonderung begeben mussten, können sich kostenlos testen lassen, wenn die Testung zur Beendigung der Absonderung erforderlich ist. Auch Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden, können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos per Schnelltest testen lassen.

Außerdem können Personen, die an klinischen Studien zur Wirksamkeit von Impfstoffen gegen das Coronavirus teilnehmen oder in den letzten drei Monaten vor der Testung an solchen Studien teilgenommen haben, sich kostenlos mittels Schnelltest testen lassen.

Wer sich testen lassen will, muss Nachweise erbringen, wie beispielsweise einen amtlichen Lichtbildausweis. Wer aufgrund einer medizinischen Kontraindikation nicht geimpft werden kann, muss bei Inanspruchnahme der Testung ein entsprechendes Zeugnis vorlegen. Aus dem Zeugnis muss die Überzeugung der ausstellenden ärztlichen Person oder der ausstellenden Stelle hervorgehen, dass eine medizinische Kontraindikation gegen eine Schutzimpfung gegen das Coronavirus besteht. Außerdem müssen der Name, die Anschrift und das Geburtsdatum der getesteten Person sowie die Identität der Person oder Stelle, die das ärztliche Zeugnis ausgestellt hat, enthalten sein. Die Angabe einer Diagnose ist nicht erforderlich. Der Mutterpass kann als ärztliches Zeugnis zum Nachweis einer Schwangerschaft verwendet werden.

Studierende, bei denen eine Schutzimpfung mit anderen als den vom Paul-Ehrlich-Institut im Internet genannten Impfstoffen erfolgt ist, können ihre Anspruchsberechtigung durch die Vorlage ihrer Studienbescheinigung und ihres Impfausweises nachweisen. Teilnehmende an Impfwirksamkeitsstudien können sich von den Verantwortlichen der Studien einen entsprechenden Teilnahme-Nachweis ausstellen lassen.

Ein PoC-Antigen-Schnelltest kostet 15 Euro, die Zahlung ist nur mit EC-Karte möglich. Eine PCR-Testung kann bis auf weiteres nicht angeboten werden, interessierte Personen sollen sich an Erste Hilfe Wolf in Sigmaringen wenden, heißt es in dem Schreiben der Stadt. Es wird eine vorherige digitale Anmeldung über www.sig-modell.de empfohlen, damit es an der Teststation nicht zu unnötigen Wartezeiten kommt. Es gibt aber auch nach wie vor Testanmeldeformulare vor Ort. Bei der Testung am Kreuzplatz wird ein amtlich anerkannter Testnachweis nach der Corona-Verordnung ausgestellt. Mit dem abgedruckten QR-Code kann man das Testergebnis direkt in die Corona-Warn-App übertragen. Hierfür ist eine Anmeldung über www.sig-modell.de zwingend erforderlich

Kinder und Jugendliche von 12-16 Jahren können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten getestet werden.