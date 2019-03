Stadt bezuschusst Umbau des Schwesternhauses

Die Stadt Mengen bezuschusst die Sanierung des Schwesterhauses der katholischen Kirchengemeinde St. Cornelius und Cyprian in Enntach mit einer Summe von maximal 58450 Euro. Das entspricht fünf Prozent der Gesamtkosten von 1,169 Millionen Euro. Das hat der Gemeinderat in jüngster Sitzung festgelegt. Finanziert werden die Mittel im Haushaltsplan für das Jahr 2020.

Das Schwesternhaus, in dem früher einmal der katholische Kindergarten untergebracht war, ist aktuell nur zu einem Teil nutzbar. Seit mehr als zwei Jahren beschäftigt sich die Kirchengemeinde mit den Plänen für ein neues Gemeindezentrum. Weil die Gemeinde, bezogen auf ihre Mitgliederzahl, zu viele Flächen in eigenem Besitz hat, ist die Diözese Rottenburg nur bereit, die Arbeiten für ein solches Zentrum finanziell zu unterstützen, wenn sich die Gemeinde im Gegenzug von Räumen trennt. Im Kirchengemeinderat wurde deshalb beschlossen, sich zugunsten eines Gemeindezentrums im Schwesternhaus vom Pfarrhaus zu trennen. Dies soll verkauft werden.

Die Pläne des Architekten Guido Vogel aus Langenenslingen sehen laut Sitzungsvorlage vor, dass die substanzbedrohenden Mängel in der Dachkonstruktion und an der Dachdeckung selbst beseitigt werden und aktuell geltende Brandschutzvorschriften eingehalten werden. Der neue Pfarrsaal soll im ehemaligen landwirtschaftlichen Teil entstehen. Dieser Bereich muss dafür komplett entkernt werden. Pfarrbüro, Küche und Stuhllager finden im Bereich des jetzigen Saals ihre Plätze. Die historische Innentreppe bleibt erhalten, bekommt aber eine Abtrennung zum Brandschutz im Obergeschoss. Als Fluchtweg wird eine Außentreppe vom Obergeschoss gebaut. Sanitäranlagen und ein Lager werden an der Nordseite anstelle eines Schuppens gebaut. Der Jugendraum im Obergeschoss bleibt unverändert, der restliche Raum über dem neuen Saal soll später ausgebaut werden. Das Gebäude erhält eine Dachbodendämmung und die Haustechnik wird erneuert.

In einem Grundsatzbeschluss hat der Gemeinderat im Jahr 2004 festgelegt, dass er den Kirchen für die Sanierung von Gebäuden und Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen einen Zuschuss von in der Regel fünf Prozent gewährt. Die Zustimmung fiel in der Sitzung einstimmig aus. Wie die Stadträte zu dem Projekt stehen, ist in der öffentlichen Sitzung nicht deutlich geworden, da das Projekt nicht vorgestellt und nicht darüber geredet wurde.