Stühle bieten symbolischen Platz für Asyl

In Mengen ist Platz für Asylbewerber. Diese Botschaft steckt in einem Projekt, das Mitglieder des Arbeitskreises Asyl, in Mengen lebende Flüchtlinge und Jugendliche des Mengener Jugendhauses umgesetzt haben. Sie beteiligen sich an der Aktion „Platz für Asyl in Europa“ und haben insgesamt sieben Stühle künstlerisch gestaltet. Diese Stühle werden Teil einer Installation von mehr als 700 Stühlen, die am 15. Mai auf dem Marktplatz in Stuttgart zu sehen sein wird.

Initiatorinnen des Projekts sind Uta Rapp und Barbara Kloidt vom Arbeitskreis Asyl. „Das Diakonishce Werk Württemberg informiert uns regelmäßig per Mail über Projekte und Neuigkeiten in der Flüchtlingsarbeit“, sagt Uta Rapp. Vor einigen Wochen sei auch auf die Aktion „Platz für Asyl in Europa“ zum diesjährigen Weltflüchtlingstag und zur Europawahl aufmerksam gemacht worden. „Mit dieser Aktion soll aufgezeigt werden, dass das Recht auf Asyl einen Platz in Europa hat“, sagt Rapp. „Die Installation mit einigen hundert Stühlen soll deutlich machen, dass wir in Deutschland und Europa Platz haben für Menschen, die vor Verfolgung und Elend fliehen.“

Barbara Kloidt und Uta Rapp waren der Meinung, dass auch Mengen seinen Beitrag zu dieser Ausstellung leisten könne. „Wir haben sofort daran gedacht, die Stühle im Asylcafé zu gestalten“, sagt Uta Rapp. Das findet nach wie vor immer donnerstags in dem Räumen des Jugendhauses statt. Je nachdem, wie die in Mengen und der Umgebung lebenden Flüchtlinge arbeiten müssten, seien immer zwischen fünf und zehn Flüchtlinge anwesend und dazu einige Mitglieder des Arbeitskreises Asyl. „Oft sitzen wir nur nett zusammen, manchmal helfen wir dabei, Post zu übersetzen“, sagt Rapp. Zeitlich würde sich das Café mit der Anwesenheit von Jugendlichen überschneiden. „Deshalb wollten wir gern die Jugendlichen dazu einladen, mit uns an den Stühlen herumzubasteln.“

Asylcafé wird zur Malwerkstatt

Beim Team des Jugendhauses stieß die Idee auf offene Ohren und auch die Jugendlichen waren nach erster Skepsis, war ihr eigenes Mal und Basteltalent angeht, mit Begeisterung dabei. „Die Stühle haben wir von daheim mitgebracht und aus dem Fairkaufhaus geholt“, erzählt Uta Rapp. Zwei Abende lang verwandelte sich das Asylcafé in eine regelrechte Malwerkstatt. „Unsere Stühle sind ganz bunt und kreativ geworden.“ So ziert einen ein Rettungsring, ein anderer zeigt die Sterne der Europäischen Union. „Einen Stuhl haben wir mit Sprüchen und Zitaten beklebt, mit denen man beim Thema Asyl immer wieder konfrontiert wird“, sagt Rapp. Sie möchte auch noch einen QR-Code anbringen, damit Interessierte gleich zu weiteren Infos gelangen können.

Die sieben Stühle warten nun auf ihre Abholung. „Sie kommen erst nach Biberach und werden dann mit anderen zusammen nach Stuttgart gebracht.“ Als Teil der großen Installation sind sie am 15. Mai von 13 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz zu sehen. „Wir haben schon überlegt, ob wir gemeinsam mit den Jugendlichen dorthin fahren wollen“, sagt Uta Rapp. „Es wäre schön, auch die anderen Stühle anzusehen und unsere als Teil der großen Aktion wiederzuentdecken. Für Giovanni, Erik, Paul, Nick, Marvin und die anderen Beteiligten wäre das sicher ein gelungener Abschluss.