Sprechstunde richtet sich an werdende und junge Eltern

Die Fachstelle für Frühe Hilfen und Beratung „Familie am Start“ bietet in Kooperation mit dem Kinderhaus Mühlgässle der Stadt Mengen seit Anfang Mai eine Sprechstunde in der Region Mengen an. Diese findet in den Räumen des Kinderhauses Mühlgässle in Mengen jeden ersten Donnerstag im Monat von 8 bis 10 Uhr statt. Nächster Termin ist am morgigen Donnerstag.

Am 3. Mai ist das Angebot der Fachstelle für Frühe Hilfen und Beratung „Familie am Start“ vom Landratsamt Sigmaringen im Kinderhaus Mühlgässle gestartet. Die Fachstelle ist Ansprechpartner für werdende Eltern und Familien mit Kindern bis zu drei Jahren. Die Beratung vor Ort wird vorrangig von Julia Nowotny und in Vertretung von Anna Metzger von der Fachstelle für Frühe Hilfen angeboten. Die beiden wurden nach ihrer Auftaktsprechstunde von Brunhilde Raiser, der stellvertretenden Bürgermeisterin, Sabine Reger, Hauptamtsleiterin der Stadt Mengen, sowie Isabell Stengele, Leiterin des Kinderhauses, begrüßt.

Brunhilde Raiser und Sabine Reger hoben dabei besonders hervor, wie wichtig in ihren Augen eine regelmäßige Beratung vor Ort ist, um werdenden Eltern und Familien mit Kleinkindern bei wichtigen Entwicklungs- und Erziehungsfragen beratend und helfend zur Seite zu stehen.

Denn die Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes verändern vieles. Das Leben mit einem Kind macht Freude, gleichzeitig tauchen viele Fragen, manches Mal auch Unsicherheiten auf. „Das können zum Beispiel Probleme beim Ein- und Durchschlafen sein, oder wenn das Kind sehr unruhig ist, viel weint, schlecht trinkt oder isst, oder wenn es Geschwisterkonflikte gibt“, berichtet die Leiterin der Fachstelle Barbara Latzel. Die Mitarbeiterinnen vor Ort haben auch ein offenes Ohr für Eltern, die selbst nicht mehr zur Ruhe kommen, sich erschöpft fühlen und sich Unterstützung wünschen, wenn Kinder oder Eltern erkrankt sind oder andere Sorgen die Familie belasten.

Das Beratungsangebot der Fachstelle „Familie am Start“ ist kostenlos, vertraulich und unabhängig von Religion und Herkunft. Eine Voranmeldung in der Sprechzeit ist nicht notwendig. Es besteht auch die Möglichkeit ein persönliches Gespräch außerhalb der Sprechzeit zu vereinbaren.