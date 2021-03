Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag die Bushaltestelle auf Höhe des Gebäudes mit der Hausnummer 57 in der Hauptstraße in Mengen mit roter Farbe besprüht. Einer der Schriftzüge lautete „DRINK“. Das gleiche Tag konnte in Blochingen am Kindergarten festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden an den Polizeiposten Mengen, Telefon 07572/5071, erbeten.