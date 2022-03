Spendenaktion: Kino zeigt Film über die Klitschko-Brüder

Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen fassungslos das Geschehen in der Ukraine verfolgt. Am Sonntag, 20. März, haben die Mengener und Interessierte aus dem Umland die Gelegenheit, im Gloria-Kinocenter in Mengen mehr über die beiden berühmten Brüder Wladimir und Vitali Klitschko zu erfahren und sich gleichzeitig an einer Spendenaktion für Kinder und Familien in der Ukraine zu beteiligen. Als eins von 400 Kinos in ganz Deutschland zeigt das Mengener Kino um 18.45 Uhr der den Dokumentationsfilm „Klitschko“ aus dem Jahr 2011. Sämtliche Ticket-Erlöse der Vorstellung werden der Aktion „Ein Herz für Kinder“ des Vereins „Bild hilft“ gespendet.

Wer möchte, kann auch mehr spenden

Der Eintrittspreis beträgt zehn Euro. An der Kino-Kasse oder beim Online-Kauf eines Tickets haben die Besucher außerdem die Möglichkeit, den Betrag und damit ihre Spende weiter zu erhöhen. Aus organisatorischen Gründen wird gebeten, Karten möglichst schon im Vorfeld auf der Seite www.kino-mengen.de zu bestellen. So kann unter Umständen neben dem großen Saal noch ein weiterer für die Benefizveranstaltung bereitgestellt werden. Einlass ist am Sonntag ab 18 Uhr. Es muss ein 3G-Nachweis bereitgehalten und die Maskenpflicht beachtet werden.

Kindheit in der Ukraine

Der Film „Klitschko“ erzählt die Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt: von ihrer Kindheit in der Ukraine, über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland, bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports. Durch spannende Gespräche mit Wegbegleitern und Gegnern sowie bewegende Einblicke in das Privatleben zeichnet Regisseur Sebastian Dehnhardt ein intimes und faszinierendes Portrait zweier Ausnahmesportler, die vor allem eins sind: Brüder. Der Film, der vor elf Jahren in die Kinos kam, lässt noch offen, wie es mit den beiden Ausnahmesportlern weiter geht. In der Zwischenzeit wissen wir es: Ihren sozialen und politischen Einsatz haben sie nach ihrer Boxkarriere weiter vorangetrieben. Vitali wurde von einer großen Mehrheit 2014 zum Bürgermeister von Kiew gewählt. Aktuell kämpfen beide für die Souveränität und die Menschen ihres Landes.