Spenden-Fahrräder für ukrainische Flüchtlinge gesucht

Ein ganz besonderer RadCheck findet am Freitag, 10. Juni, von 9 bis 15 Uhr auf dem Städtischen Bauhof in Mengen statt: Für unsere ukrainischen Gäste sucht die Stadt Spenden-Fahrräder, die bereits am 8. und 9. Juni jeweils von 18 bis 19 Uhr auf dem Bauhof (und auch noch während des RadChecks) abgegeben werden können.

Gesucht werden insbesondere Damen-, Jugend- und Kinderfahrräder, die dann in der mobilen Reparaturwerkstatt vom RadChecker-Team für die ukrainischen Geflüchteten fit für den Straßenverkehr gemacht werden. Die Aktion wurde von der Task-Force Ukraine-Hilfe der Stadt Mengen initiiert, um den in Mengen lebenden ukrainischen Flüchtlingen ein Stück Mobilität und Lebensqualität zu geben.

Laut Martin Klawitter, Ansprechpartner und Koordinator der Ukraine-Hilfe in Mengen, besteht momentan ein Bedarf von etwa 30 Fahrrädern, hauptsächlich Damen-, Jugend- und Kinderfahrräder für die ukrainischen Gäste. Dabei werden Bremsen, Lichtanlage, Klingel und Reifendruck kontrolliert; kleinere Mängel beheben die Profis direkt vor Ort. Während der Kontrolle gibt es Tipps zu Fahrradwartung und -pflege.