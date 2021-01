Spende ist für Wasserspielanlage bestimmt

In der Pandemiezeit sind die Strickfrauen aus Ennetach besonders fleißig gewesen. Auch, wenn keine monatlichen Treffen im Kindergarten St. Christopherus stattfinden konnten und es keinen Herbstmarkt oder sonstige Basare gab, haben sie es geschafft, ihre Stricksachen zu verkaufen. Mit dem stolzen Betrag von 1000 Euro in ihren Händen, standen Heide Herla und Roswitha Herchert vor Weihnachten vor der Kindergartentüre und überreichten das Geld an Einrichtungsleiterin Barbara Trunz. Im Kindergarten fand das Team schnell eine schöne Idee, wie sie diese wohlwollende Spende für die Kinder sinnvoll einsetzen können. So wird der Betrag im Frühjahr für den Bau der Sand- und Wasserspielanlage für die Kinder Verwendung finden. Erzieherinnen wie Kinder hoffen sehr, dass es dann im Sommer möglich sein wird, gemeinsam mit den Strickfrauen die neue Spielanlage zu feiern.