Spende hilft bei der Ausrüstungsbeschaffung und der Jugendarbeit

Der Behinderten- und Seniorenclub Mengen und Umgebung unterstützt die Arbeit des Ortsverbands Mengen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit einer Spende von 500 Euro. „Jeder ist im Notfall auf die Hilfe der Rettungskräfte angewiesen, sie leisten wichtige Arbeit“, sagte Lillian Ruoff, die Vereinsvorsitzende beim Übergabetermin.

Der Verein habe gut gewirtschaftet, sodass sich in der Kasse Rücklagen von den Mitgliedsbeiträgen gebildet hätten. „Wir haben dann gemeinsam beschlossen, dass wir mit dem Geld etwas Sinnvolles tun wollen“, sagt Ruoff. Schnell sei das Rote Kreuz ausgewählt worden. „Wenn ich überlege, wie oft in unserer Familie oder dem Bekanntenkreis schon der Rettungsdienst benötigt worden ist, dann müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass das DRK seine Arbeit weiter so gut machen kann“, sagt Renate Rautenberg.

Mathias Schultz, der Vorsitzende des Mengener DRK-Ortsverbands, ist erfreut und dankbar, dass der Behinderten- und Seniorenclub an das Rote Kreuz gedacht hat. „Solche Spenden helfen uns enorm dabei, dass unsere Bereitschaft weiterhin einsatzfähig und gut ausgestattet ist“, sagt er. Gemeinsam mit Bereitschaftsleiter Walter Boden habe die Vereinsführung erst kürzlich entschieden, dass vier Defibrilatoren für die Sanitätsdienste angeschafft werden sollen. „Die kosten mal eben rund 6000 Euro“, sagt Schultz. Geld, das erst einmal erwirtschaftet werden müsse. Beim Sanitätsdienst sind jeweils zwei entsprechend ausgebildete DRK-Mitglieder gemeinsam unterwegs. „Weil die Ausrüstung insgesamt recht umfangreich und schwer ist, haben wir sie auf zwei Rucksäcke aufgeteilt“, so Walter Boden. Im roten wird Material zur Versorgung von Wunden aufbewahrt, im blauen alles zum Thema Herz- und Lungenkreislauf.

Die Hälfte der Spende soll der Nachwuchsarbeit im Jugendrotkreuz zugute kommen. „Die ist wichtig für unsere Zukunft“, so Schultz.