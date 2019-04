Spende finanziert eine Lehrkraft in Kamerun

Familie Neher hat Bruno Hafner für seine Kamerun-Hilfe einen Scheck von 700 Euro übergeben. Das Geld stammt aus dem Erlös der Aktionen und des Verkaufs am Tag der Offenen Tür auf ihrem Ferienhof in Granheim. Bruno Hafner sorgt dafür, dass das Geld in das Dorf Bosquet zu den Baku, einem Pygmäenvolk in Kamerun, gelangt und dort für die Schulbildung eingesetzt wird.

Die Einweihung ihrer drei neuen Ferienblockhäuser wurde zu einem Hof- und Familienfest. Martin und Maria Neher luden auf den Hof ein. Zusammen mit ihren Kindern Sarah, Patricia, Sophia, Gabriel und Miriam hatten sie zuvor überlegt, was man den Menschen außer der Besichtigung der Häuser noch anbieten könnte. Jedes Familienmitglied brachte eigene Ideen ein und setzte sie um. So konnte ein Osterbazar reich bestückt werden, es gab selbstgemachte Pralinen, eine Tombola, Baggerfahrten für die Kleinen, Ponyreiten und vieles mehr. Von Vornherein war klar, dass sie die Aktivitäten und Verkaufserlöse an Bruno Hafner für die Bildungsarbeit in Kamerun weitergeben würden.

Hafner war bereits vor 27 Jahren zusammen mit seiner Frau in einem Urwalddorf in Kamerun, um dort in einer Missionarsstation mitzuhelfen. Den Pygmäen dort, so Hafner, gehe es sehr schlecht. Durch die rigorose Abholzung des Urwalds werde ihnen Lebensraum entzogen, auch würden die kleingewachsenen Ureinwohner von den anderen Bewohnern des Landes nicht als Menschen anerkannt. Das Ziel der Hilfe sei es, in Bosquet (übersetzt „Wäldchen“) neben der Krankenstation eine Schule aufrecht zu erhalten. So könnten die Kinder Lesen und Rechnen und vor allem Französisch lernen, um so in die öffentliche Schule wechseln zu können.

Unvorstellbare Armut

Im vergangenen Sommer war Familie Hafner mit ihren erwachsenen Kindern dort und konnte sich erneut überzeugen, wie wichtig es ist, Lehrer anzustellen, die diese Kinder unterrichten. Die Armut, so Hafner, könne man sich nicht vorstellen: „Am Ende hat sich ein Familienvater von mir verabschiedet, weil er glaubte, er müsse bald sterben.“ Hafner erfuhr, dass er einen Leistenbruch hatte und konnte mit 70 Euro dessen Operation bezahlen. Jetzt kann der Mann wieder für seine vier Kinder sorgen. Aber auch die Dankbarkeit sei unglaublich: „Die Kinder, die vor 27 Jahren im Dorf gewohnt haben, sind zwei Tage gelaufen, um uns zu sehen.“ Er ist überzeugt, dass das Geld bestens angelegt ist: „Mit 700 Euro können wir einen Lehrer ein ganzes Jahr lang bezahlen.“ Aus einer besonderen Fähigkeit der Ureinwohner lasse sich möglicherweise eine Einnahmequelle finden. Hafner hat eine „Wunderseife“ aus Kamerun mitgebracht, die die Haut pflegt und heilt: „Sie haben ein ganz besonderes Kräuterwissen.“ Mit diesem Wissen könnten sie neben Heilsalben auch Gift mischen, das sie zur Jagd einsetzen. „Aber sie sind ein sehr friedliches Volk und wie man dieses Volk im Stich lässt, da kommen einem die Tränen“, so Hafner.

Maria Neher freute sich bei der Übergabe, dass sie diesen Kindern helfen können: „Wir haben gemeinsam lange überlegt, was können wir für die Menschen in der Umgebung machen und wie können wir darüber hinaus anderen, denen es nicht gut geht, helfen.“ Für die Familie ist die Scheckübergabe somit der richtige Abschluss zum gelungenen Tag der Offenen Tür. Und ihr Mann Martin ergänzt: „Dieser Tag war für uns etwas ganz Besonderes, vor allem die Glückwünsche, die wir bekommen haben, deshalb freut es uns, wenn wir etwas zurückgeben können.“