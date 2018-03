Spende des Weltladens ist für die Orgel der Martinskirche bestimmt

Die Ehrenamtlichen des Weltladens Mengen haben der Kirchengemeinde einen Scheck in Höhe von 1000 Euro übergeben. Die Spende soll zur Wiederherstellung der Orgel in der Martinskirche verwendet werden. Pfarrer Stefan Einsiedler kündigte an, dass 2019 die Orgel wieder klingen werde. So war zur Scheckübergabe auch Erich Weber aus Ennetach, der bei einer Freiburger Orgelbaufirma angestellt ist, eingeladen. Peter Weiler erklärte: „Der Förderverein Martinskirche ist zwar aufgelöst, aber wir spenden für die Orgel.“

Die Orgel der Martinskirche ist im Vorfeld der Sanierung abgebaut worden. Die Pfeifen sind verpackt und der Spieltisch abgedeckt. „Die Pfeifen sollten gereinigt werden“, erklärt Orgelbauer Weber. Manche Pfeifen werde man reparieren müssen und die Register zum Teil ergänzen. Der Spieltisch ist vorhanden und der Orgelmotor sei noch in gutem Zustand, weiß der Orgelbauer. Im Zuge der Arbeit werde er sehen, ob es weitere Schäden gibt, die behoben werden müssen. Es sei noch zu früh, um die Schäden und den Aufwand zu beziffern, sagt Weber. Der Weltladen – als Einrichtung der katholischen Kirchengemeinde – arbeitet erfolgreich und wirft einen Gewinn ab, dank des Engagements der ehrenamtlichen Mitarbeiter. Pfarrer Einsiedler lobte die Arbeit der Gruppe und bedankte sich dafür. Peter Weiler kündigte an, der Weltladen werde eine weitere Spende machen: Das Projekt der Kirchengemeinde in Uganda wird ebenfalls unterstützt. „Wir beziehen viele Produkte aus Afrika, so ist es richtig, die Menschen dort am finanziellen Erfolg teilhaben zu lassen.“ Nach der Scheckübergabe sind die Ehrenamtlichen essen gegangen: Einmal im Jahr werde ihnen so gedankt, sagen Christa Eisele und Peter Weiler.