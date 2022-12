Spediteure kritisieren, dass in der Krise auch noch die Maut erhöht wird

Als hätte die Transportbranche aufgrund der Energiekrise nicht schon enorme Preissteigerungen beim Diesel hinnehmen müssen, kommt nun auch noch die Erhöhung der LKW-Maut ab dem 1. Januar 2023 dazu. Dass die Sätze zum neuen Jahr steigen, hat der Bundestag Ende November beschlossen. Auch auf die Firmen im Kreis Sigmaringen hat das Auswirkungen. Die Spediteure kritisieren vor allem den Zeitpunkt der Erhöhungen.

Schon im Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung festgelegt, dass die Maut für Lastwagen ab 2023 steigen soll. Dem kommt die Ampel-Koalition nun auch rechtzeitig nach. Damit will die Regierung mehr Geld für Instandhaltung und Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen einnehmen. Statt 7,6 Milliarden Euro pro Jahr, soll die Maut zwischen 2023 und 2027 jährlich im Schnitt 8,3 Milliarden Euro einbringen.

So wird die Maut berechnet

Vor allem gibt es dabei einige Differenzierungen, die bislang nicht gemacht wurden. Wie bisher wird die Maut nach drei Faktoren berechnet. Eine Gebühr für Straßenabnutzung wird pro Kilometer je nach Gewicht und Achsenanzahl des Fahrzeugs erhoben. Ab 2023 steigt die Gebühr jedoch nur in der Gewichtsklasse von 7,5 bis zwölf Tonnen.

Die Luftverschmutzung wird je nach Schadstoffklasse pro Kilometer abgerechnet und steigt in allen Klassen an, am wenigsten ist der Unterschied jedoch bei Euro-6-Dieselmotoren. Zukünftig wird bei der Luftverschmutzung außerdem auch nach Gewicht und Achsenanzahl unterschieden.

Dritter Faktor ist die Lärmbelästigung, die bislang grundsätzlich bei allen Fahrzeugen zwei Cent pro Kilometer gekostet hat. Zukünftig wird es auch hier eine Differenzierung nach Gewicht und Achsenanzahl geben und die Gebühr auf zwölf bis 16 Cent pro Kilometer angehoben.

Preissteigerungen beim Diesel belasten Spediteure zusätzlich

All das bedeutet für Transportunternehmen wie Egon Stark in Mengen-Rulfingen neben höheren Kosten vor allem mehr bürokratischen Aufwand. Früher hätten sich die Preise gehalten, doch jetzt sei es ein ständiges Auf und Ab, sagt Juniorchef Thomas Stark. Teilweise hätten sie dieses Jahr jeden Monat Anpassungen machen müssen. Er rege sich darüber aber gar nicht mehr auf. „Dieses Jahr wurden wir schon stark belastet mit den Kosten für Diesel“, sagt er. Im ersten Quartal hätten sie eine Viertelmillion Euro mehr für Kraftstoff ausgeben müssen, als vorher.

Die Erhöhung der LKW-Maut trage nun auch noch dazu bei, dass es nicht einfacher werde. Mit ihren Kunden seien sie im Gespräch, denn die Kosten werde die Speditionsfirma an sie weitergeben. „Schlussendlich wird es dann wahrscheinlich wieder der Endverbraucher bezahlen“, sagt Thomas Stark.

2024 wird die Maut nochmal überarbeitet

Ab 2024 soll die LKW-Maut allerdings komplett reformiert werden. Dann wird es auch für kleinere Fahrzeuge eine Gebühr geben. 3,5-Tonner sind bislang von der Maut ausgenommen, werden ab 2024 aber auch integriert. Egon Stark betrifft das jedoch nicht, denn die Rulfinger Firma hat keine 3,5-Tonner. Die Maut wird aber künftig auch kleinere Firmen betreffen, die in ihrem Fuhrpark solche Fahrzeuge haben.

Die Spedition Fecht in Meßkirch hat ebenfalls hauptsächlich größere Lastwagen. Von den Erhöhungen im Januar seien sie jedoch sehr stark betroffen, antwortet CEO Jürgen Fecht schriftlich auf eine Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“: „Die erhöhten Sätze wirken sich stark bei uns aus. Zwar haben wir ausschließlich Fahrzeuge mit der aktuellsten und besten Abgasnorm, so dass die erhöhten Sätze nicht die ganz hohen Werte betrifft, aber ist es so, dass dies in Summe bei unserer großen Fahrzeugflotte eine drastische Erhöhung bewirkt.“

Die ganzen Getränke und die Nahrungsmittel wachsen nun mal nicht beim Discounter im Keller. Jürgen Fecht

Auf die Kunden umlegen könne die Spedition die Kosten zum Teil nur zeitversetzt, schreibt Fecht. „Wir haben auch langfristige Verträge, die wir dann auch anpassen müssen.“ Auch er kritisiert die Erhöhungen zum aktuellen Zeitpunkt. „Wir sind da mal wieder die absoluten Leidtragenden. Immer wieder müssen wir der Steuereintreiber für die Regierung ,spielen´“, sagt er.

Sei es die Ökosteuer, Mineralölsteuer, sei es bei den Energiekosten oder wie hier bei der Maut. „Letztendlich erhöhen sich die Kosten für Industrie und Privathaushalte dadurch wieder.“ Sein Argument: Es gebe schließlich keine Discounter oder Einzelhändler mit Bahnanschluss oder Hafen. Die meisten würden mit Lastwagen beliefert. „Die ganzen Getränke und die Nahrungsmittel wachsen nun mal nicht beim Discounter im Keller“, so Fecht.