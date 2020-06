Spatzennest öffnet nach Pfingsten wieder für alle

Der Schulkindergarten Spatzennest (Schulkindergarten für sprachauffällige Kinder) in Mengen-Beuren öffnet nach den Pfingstferien, am 15. Juni, wieder für alle Kinder die Türen. Um das Ansteckungsrisiko zu verkleinern, werden die Kinder zunächst nur zu 50 Prozent der Öffnungszeiten die Einrichtung besuchen können.

In vier festen Gruppen können die Kinder jeweils eine halbe Woche wieder in den Kindergarten gehen. Während der Notbetreuung hat das Kindergartenteam den Kindern, die zu Hause waren, Überraschungsstüten mit Spielen, Liedern, Bastel- und Spielvorschlägen vorbeigebracht. Die Eltern ihrerseits überraschten das Team mit Fotos von allen Kindern mit und ohne Masken. Um einen Beitrag in der Corona-Krise zu leisten, nähten die Erzieherinnen und Praktikantinnen rund 500 Alltagsmasken für die Stadt Mengen, die im Rathaus gegen eine Spende abgeholt werden können.