Spartaner-Team richtet 2020 einen Wettkampf aus

Das Spartaner-Team Mengen möchte im Jahr 2020 einen Wettkampf mit Extrem-Hindernislauf in Mengen ausrichten. Diesen Plan hat Marcus Stöhr, Mitglied des Teams und Leiter der Abteilung Freizeit-Kraftsport, in der Hauptversammlung des Turnvereins Mengen im Gasthaus Lamm vorgestellt.

Die Abteilung Freizeit-Kraftsport ist 2013 mit 30 Mitgliedern gegründet worden und mittlerweile auf rund 55 Mitglieder angewachsen. Das Spartaner Team gibt es seit 2014, seine Mitglieder nehmen an nationalen und internationalen Wettkämpfen teil. Die Extrem-Hindernisläufe finden draußen in der Natur statt. Marcus Stöhr hatte Bilder und Kurzfilme mitgebracht, damit sich die anderen Sportler etwas mehr vorstellen konnten. Dabei wurden Flüsse überquert und über umgestürzte Baumstämme balanciert. Alle Hindernisse, die die Natur stellt, werden im Team bewältigt. Die Spartaner wollen zwei neue Übungsleiter ausbilden und 2020 den Wettkampf in Mengen organisieren.

45 Übungsleiter

Der Vorsitzende des TV Mengen berichtete, dass dem Verein insgesamt 1313 Mitglieder angehören. 46 von ihnen nahmen an der Hauptversammlung teil, zu der auch der Josef Baumgärtner, der Präsident des Turngaus Hohenzollern gekommen war. Der TV Mengen hat zurzeit 45 Mitglieder mit Übungsleiterlizenzen im Leistungs- und Breitensport, zusätzlich besitzen zwei die B-Lizenz Reha oder Prävention und vier Mitglieder sind berechtigt für die Sportabzeichenabnahme des Deutschen Olympischen Sportbunds. Kassierer Peter Weiler stellte die Bilanzen vom Jahr 2018 dar. Von den Kassenprüfern wurde die Entlastung beantragt, der einstimmig zugestimmt wurde. Es wurde außerdem eine Satzungsänderung beschlossen, um der Datenschutzgrundverordnung gerecht zu werden.

Nach der Entlastung des Vorstands, standen die Wahlen für bestimmte Ämter an. Einstimmig gewählt wurden Erwin Reiter als stellvertretender Vorsitzender, Kassierer Peter Weiler, Schriftführerin Katharina Schuler, Kassenprüfer Horst Niedermüller und Viktor Franchini sowie Claudia Waldraf als Beisitzerin.

Die nächsten Termine des TV Mengen sind die Zumba-Party am Freitag, 29. März, ab 17 Uhr im Bürgerhaus in Ennetach, die Radbörse der Triathleten am Samstagmorgen, 30. März, sowie der Swim & Run am Samstag, 6. April. Es wird nach den Sommerferien ein Übungsleiter für das Kinderturnen gesucht.

In der Hauptversammlung sind Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt worden:

Ehrennadel in Silber für 25 Jahre: Ingried Eisele, Ines Häberle, Gerhard Grom, Simon Weber, Christoph König, Markus Gibson, Sieglinde Schwar, Wolfgang Weißfuß und Dominik Rapp.

Ehrennadel in Gold für 40 Jahre: Walter Flaisch, Winfried Mayer und Lucia Steinhart.

Urkunde für 60 Jahre: Frank Dittmann, Rüdiger Hartmann und Peter Romoser.