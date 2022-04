Sparkasse unterstützt den Naturschutzbund

Die Landesbank Kreissparkasse unterstützt die Arbeit der Ortsgruppe Mengen-Scheer-Hohentengen-Ostrach des Naturschutzbundes (NABU), teilt der NABU mit. So habe die Bank Nistkasten-Pakete gekauft, die vom NABU auf Streuobstwiesen in der Region aufgehängt werden. Unter anderem finden hier einheimische Vögel, Siebenschläfer oder Haselmäuse Nistmöglichkeiten. Michael Hahn, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, freut sich, mit dieser Spende zum Artenerhalt in der Region beizutragen. „So kommen auch nachfolgende Generationen in den Genuss, die vielfältige Tierwelt erleben zu dürfen“, sagt er.