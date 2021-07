Sonnenlugerschule verabschiedet Schüler

Mit einer kleinen Auswahl an Familienmitgliedern und im kleinen Rahmen verabschiedete sich die Sonnenlugerschule im Bürgerhaus in Ennetach von den diesjährigen Schulabgängern, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Eine Auszeichnung der Schule für die beste Gesamtleistung erhielten Jonas Grillenberger (Klasse 9) und Emely Singer (Klasse 10). Des Weiteren erhielten in Klasse 10 eine Belobigung: Burak Abaci, Melissa Klein, Larissa Lahner und Jennifer Müller. Eine Auszeichnung „Preis der WSB-Schule für die beste Leistung im Fach Sport verbunden mit besonderem sportlichem Engagement an der Schule“ bekam Justin Auer aus der 9. Klasse. Der Sonderpreis des HGV Hohentengen für die beste Projektprüfung erhielten Justin Auer, Lukas Siebenrock, Maximilian Irmler und Jonas Grillenberger, ebenfalls aus Klasse 9.

Der Sonderpreis des Bildungspartners OWB für die „Beste Leistung im Wahlpflichtfach AES“ (Arbeit, Ernährung und Soziales) ging an Emely Singer aus der 10. Klasse. Den Sonderpreis der Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen erhielt Jennifer Müller für „Beste Leistung im Wahlpflichtfach WBS“ (Wirtschaft, Berufs- und Studienorientierung). Pascal Fischer erhielt den Sonderpreis im Wahlpflichtfach Technik des Bildungspartners Firma Reisch. Einen Sonderpreis der Firma Schunk für die „Beste Leistung im naturwissenschaftlichen Bereich“ erhielt Larissa Lahner. Der Sonderpreis für „Soziales Engagement“ des Rotary Club Bad Saulgau-Riedlingen erhielt Emely Singer und der Sonderpreis für „Besonderes soziales Engagement für Schule und Schüler“ erhielt Jennifer Müller von der Firma Schlösser aus Mengen.