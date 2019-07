Sonnenluger bereiten über Nacht Triathlon-Strecke vor

Es ist morgens 4.30 Uhr, da beginnen Björn Breimaier und Krischan Hillenbrand, die Wettkampfstrecke des 18. Schulmarathons aufzubauen. Genauer gesagt, sie stellen im Morgengrauen die Barken zur Absperrung der Radstrecke auf, flattern mit rot-weißen Bändern den Parcours ab und sichern mit Pylonen die gefährlichen Stellen. Sie sind mit dem kleinen Traktor und Anhänger des Schwimmbads unterwegs. „Wir können die Wege erst am frühen Morgen sperren.

Dazu haben wir eine verkehrsrechtliche Anordnung bekommen“, erklärt Breimaier. Am Abend zuvor haben sie mit einem großen Team die Lauf-Parcours im Schwimmbad-Areal bis um 22.30 Uhr aufgebaut. Es ist in ein spektakuläres Sportgelände umgewandelt. Anschließend haben Breimaier und Hillenbrand bis um 1.30 Schilder gedruckt und Papierarbeit erledigt. Die Nacht war kurz.

Das Schultriathlon, das Special Race und das Landesfinale Baden-Württemberg zur Qualifikation zur Bundesfinale in Berlin, ist das Werk von ehrenamtlich überaus engagierten Lehrern, Schülern, Triathleten und Helfern. Veranstalter ist die Sonnenluger-Schule. Federführend arbeitet Breimaier an den Vorbereitungen seit Oktober. Zur Umsetzung stellt die Sonnenluger 16 Lehrer sowie 60 Schüler frei, die engagiert mithelfen. 375 Teilnehmer haben sich angemeldet: aus allen Schulen der Stadt, aus Schulen in den umliegenden Gemeinden und aus der OWB. Auch reisen aus ganz Baden-Württemberg Teams an, die sich zur Bundesfinale qualifizieren wollen. Am Vorabend haben Breimaier und das Helfer-Team vieles vorbereitet. Auch haben sie die Barken im Bauhof geholt und an die Stellen gelegt, damit das Aufstellen am frühen Morgen schneller geht.

Breimaier hat die Abfolge der Arbeiten im Kopf – es läuft wie ein inneres Programm ab. Beide arbeiten Hand in Hand. Da braucht es nicht viele Worte. Der Rad-Parcours führt um das ganze Schwimmbad-Areal. Es gibt eine Teilstrecke über eine Wiese – es geht über geteerte und gekieste Abschnitte. „Das ist für die Jugendlichen eine Herausforderung“, erklärt Breimaier. Der Bauhof unterstützt bei den Vorbereitungen der Veranstaltung, mäht die Wiese, entfernt die Blumenkübel.

Bisher Glück mit dem Wetter

Langsam dämmert es – die Sonne geht auf. „Wir hatten bisher immer Glück mit dem Wetter“, freut sich Hillenbrand. Kurz vor 6 Uhr kommen schon Schüler auf das Gelände. Sie haben alle ihren Posten zugeteilt bekommen und installieren sich. Sie werden dort bis 15 Uhr die Zugänge zur Radstrecke sichern. „Es darf niemand auf die Radstrecke rein, das würde die jungen Sportlern gefährden und behindern“, erklärt Breimaier. Doch nicht jeder ist einsichtig. Immer wieder spielen sich an den Posten Szenen ab: Berufstätige, die zur Arbeit radeln, wollen sich den Zugang erzwingen. Urlauber, die auf dem Donauradwanderweg unterwegs sind, müssen überzeugt werden, einen Umweg zu fahren. Eltern wollen kurz rüber zum Schwimmbad laufen. „Da müssen die Jugendlichen ganz schön hinstehen“, berichtet Hillenbrand.

Es ist 6.10 Uhr. Samuel, Timo und Marco haben ihre Posten eingenommen: Sie sitzen auf gemütlichen Campingstühlen, haben ein Frühstück mit Knapperzeug auf dem Tisch vor sich aufgebaut. Vergnügt bewachen sie ihren Posten auf der Ablachbrücke. Manche stellen einen Sonnenschirm auf, schleppen schwere Kühltruhen mit Verpflegung heran. Sie haben sich professionell vorbereitet. Gegen 7 Uhr werden sie von Breimaier und Hillenbrand alle mit Warnwesten ausgestattet. Ab 7.30 Uhr übernehmen alle Helfer ihre Aufgaben. Dann werden die Triathleten auf das Sportgelände kommen und sich auf ein großes Erlebnis freuen.

Die Logistik für diesen Schultriathlon ist immens. Doch ist Breimaier einfach begeistert, wenn er erlebt, wie die Kinder und Jugendlichen mitmachen, wie die Emotionen aufkommen, wie am Ziel vor Glück geweint wird. Manche Jugendlichen trainieren schon lange vorher, andere melden sich eher spontan an. Aber alle Teilnehmer sind schon Sieger. Alle bekommen ein T-Shirt, das jedes Jahr eine andere Farbe hat. Sie tragen das Teilnehmer-Shirt mit Stolz.